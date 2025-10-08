Predstavljen projekt Suncokretova mreža: poticaj održivom razvoju i kvaliteti ruralnog turizma

U organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ predstavljena je Suncokretova mreža, projekt koji okuplja dobitnike nagrade Suncokret ruralnog turizma Hrvatske i promiče održivi razvoj, inovacije i kvalitetu u ruralnom turizmu.
Na predstavljanju projekta sudjelovao je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je tom prilikom istaknuo važnost ruralnog turizma za očuvanje autentičnosti i identiteta dalmatinskih zajednica.
– Turizam ima iznimnu važnost u svim krajevima naše županije, a upravo ruralni turizam čuva autentičnost i identitet naših zajednica – poručio je župan Boban.
U sklopu događaja predstavljena je i izložba radova s četvrte međunarodne likovne kolonije Gornjih Poljica, koja dodatno povezuje kulturno i turističko nasljeđe ovoga kraja.
Splitsko-dalmatinskoj županiji tom je prilikom dodijeljena Zahvalnica za podršku i povjerenje u radu Zavičajne kuće Gornjih Poljica.
Župan Boban posebno je zahvalio Dijani Katici, predsjednici Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“, na predanom radu i viziji koja, kako je istaknuo, „spaja ljude i ideje ruralne Hrvatske“.
NEUMORNI PROMICATELJI HRVATSKE BAŠTINE Zavičajna kuća Gornjih Poljica dobitnik nagrade Splitsko–dalmatinske županije
Plodovi jeseni i ideja u Gornjim Poljicima: Suncokretova mreža okuplja vizionare ruralnoga turizma
Jedan dan s obitelji Lučić: od Božićnog sela do adrenalinske avanture i izletišta za sve generacije
Božićno selo nagrađeno nagradom SUNCOKRET: "Ova nagrada je nama uistinu jako vrijedna"