Predstavljen projekt Suncokretova mreža: poticaj održivom razvoju i kvaliteti ruralnog turizma

U organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ predstavljena je Suncokretova mreža, projekt koji okuplja dobitnike nagrade Suncokret ruralnog turizma Hrvatske i promiče održivi razvoj, inovacije i kvalitetu u ruralnom turizmu.

Na predstavljanju projekta sudjelovao je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je tom prilikom istaknuo važnost ruralnog turizma za očuvanje autentičnosti i identiteta dalmatinskih zajednica.

– Turizam ima iznimnu važnost u svim krajevima naše županije, a upravo ruralni turizam čuva autentičnost i identitet naših zajednica – poručio je župan Boban.

U sklopu događaja predstavljena je i izložba radova s četvrte međunarodne likovne kolonije Gornjih Poljica, koja dodatno povezuje kulturno i turističko nasljeđe ovoga kraja.

Splitsko-dalmatinskoj županiji tom je prilikom dodijeljena Zahvalnica za podršku i povjerenje u radu Zavičajne kuće Gornjih Poljica.

Župan Boban posebno je zahvalio Dijani Katici, predsjednici Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“, na predanom radu i viziji koja, kako je istaknuo, „spaja ljude i ideje ruralne Hrvatske“.

