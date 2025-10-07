Plodovi jeseni i ideja u Gornjim Poljicima: Suncokretova mreža okuplja vizionare ruralnoga turizma

Dok nam jesen daruje obilje svojih plodova, u kojima se zrcali trud i ljubav generacija, ujedno dozrijeva i novo poglavlje hrvatskog ruralnoga turizma. Baš kao što polja i vinogradi daju svoje plodove, tako i zajedništvo, kreativnost i vizija rađaju nove ideje i projekte. U tom duhu, u Gornjim Poljicama, u srijedu (8. listopada), u 11:30 sati, održava se manifestacija Suncokretova mreža. Pozornica će biti Zavičajna kuće Gornjih Poljica i OPG Lučić – Božićno selo.

Na jednom mjestu susrest će se ideje, kreativnost i tradicija, a posjetitelje očekuju razgovori o održivom turizmu, inovacijama i kreativnosti, izložba radova međunarodne likovne kolonije Gornjih Poljica koja se održala krajem rujna pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta te Splitsko – dalmatinske županije, zatim sudjelovanje dobitnika prestižne nagrade Suncokret, ali i posebna atrakcija – predstavljanje Suncokretomobila. Ovaj automobil postaje pokretni ambasador ruralnoga turizma i kreće na put obilaska Lijepe Naše, šireći svjetlost i energiju suncokreta od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Podunavlja.

„Suncokretova mreža donosi novu energiju u ruralni turizam. Želimo povezati lokalne zajednice, kreativce i stručnjake kako bismo pokazali da selo nije samo baština, nego i budućnost Hrvatske. Kroz zajedničke projekte, inovativne pristupe i održive inicijative, nastojimo osnažiti ruralne krajeve, potaknuti razvoj lokalnih resursa i stvoriti prilike koje će obogatiti život u selima te privući posjetitelje iz cijelog svijeta. Veselimo se i predstavljanju Suncokretomobila u suradnji s Volvo Centrom Split“, istaknula je Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo.

„Zavičajna kuća Gornjih Poljica ugostit će još jedan važan događaj, svega nekoliko dana nakon što smo primili nagradu Splitsko–dalmatinske županije za očuvanje i promicanje hrvatske povijesne i kulturne baštine. To nas čini ponosnima, ali i obvezuje da još više rastemo i jačamo zajedništvo naše Poljičke baštine. Čuvamo i prenosimo duh Poljica – mjesta gdje se tradicija I umjetnost susreću, a zajedništvo rađa nove vrijednosti“, poručio je Tihomir Lučić, predsjednik Udruge za očuvanje tradicije – Zavičajna kuća Gornjih Poljica.

Manifestacija će ponuditi jedinstvenu priliku za susrete, inspiraciju i nova partnerstva. Svi koji dođu postat će dio zajednice koja širi svjetlost poput latica suncokreta – iz srca jesenskih Poljica prema cijeloj Hrvatskoj.

Vidimo se u Gornjim Poljicima – gdje plodovi jeseni prerastaju u plodove budućnosti ruralnog turizma!