NEUMORNI PROMICATELJI HRVATSKE BAŠTINE Zavičajna kuća Gornjih Poljica dobitnik nagrade Splitsko–dalmatinske županije

Na svečanoj sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 29. rujna u splitskom HNK-u dodjeljene su zahvale i priznanja onima koji godinama svojim radom oplemenjuju društvo.

Udruga za očuvanje tradicije – Zavičajna kuća Gornjih Poljica dobitnik je nagrade Nagrade za očuvanje i promicanje hrvatske povijesne i kulturne baštine Splitsko–dalmatinske županije. Nagradu je preuzeo predsjednik udruge Tihomir Lucić, prepoznat po svojoj strasti za očuvanje kulturne baštine, koji je privatnim sredstvima, obnovio staru urušenu mjesnu školu iz 1953. godine te je pretvorio u Zavičajnu kuću koja služi kao muzej i središte očuvanja povijesti i tradicije Poljica.

„Ovo je priznanje svim našim članovima, suradnicima, umjetnicima i prijateljima koji čuvaju i prenose duh Poljica – mjesto gdje se tradicija i umjetnost susreću, a zajedništvo rađa nove vrijednosti“ kazao je Tihomir Lučić

U Zavičajnoj kući nalazi se preko 700 autentičnih eksponata, te se redovito organiziraju izložbe i radionice koje povezuju posjetitelje s lokalnom poviješću. Razrušena škola sada je živa knjiga prošlosti, ponovno ozarena svojim sjajem, postala je svjetionik nade i inspiracije, pravi hram kulturne baštine Poljičkog kraja.

Krajem rujna Zavičajna kuća Gornjih Poljica bila je mjesto susreta 40 likovnih umjetnika, u listopadu su domaćini susreta dobitnika Suncokreta ruralnog turizma

Pod pokroviteljstvom Splitsko–dalmatinske županije i Ministarstva turizma RH, u organizaciji Udruge za očuvanje tradicije – Zavičajna kuća Gornjih Poljica, završena je 4. Međunarodna likovna kolonija u Gornjim Poljicima.

U četiri dana druženja, stvaranja i dijeljenja umjetničke inspiracije, više od 40 slikara i kipara ostavilo je svoj trag – nastala su brojna umjetnička djela koja svjedoče o bogatstvu stvaralačkog duha i snazi zajedništva.

Slikari su imali priliku raditi u inspirativnom okruženju prirode, što je doprinijelo stvaranju kvalitetnih i originalnih radova. Ova događanja ne samo da promiču umjetnost, već i jačaju zajedništvo među umjetnicima iz različitih dijelova svijeta.

Svečana izložba održat će se 8. listopada u 11:30 sati, ispred prostorija udruge, na adresi Rudine 8, Gornji Dolac, te je otvorena za sve posjetitelje.

Domaćini susreta dobitnika Suncokreta ruralnog turizma

Nakon izložbe istog dana 8. listopada u organizaciji Kluba članova Selo, upriličiti će se susret prošlogodišnjih dobitnika prestižne nagrade Suncokret ruralnog turizma te će se predstaviti projekt „Suncokretova mreža“, platforma dobitnika nagrade Suncokret ruralnog turizma na kojem će se razgovarati o održivom turizmu, inovacijama i kreativnosti, marketingu i kvaliteti u ruralnome turizmu.