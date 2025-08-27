Jedan dan s obitelji Lučić: od Božićnog sela do adrenalinske avanture i izletišta za sve generacije

Obitelj Lučić pokazuje kako ljubav prema zavičaju i inovativnost mogu stvoriti jedinstvenu turističku priču, a njihovi gosti u jednome danu mogu doživjeti toplinu obiteljskog domaćinstva, okusiti autentičnu dalmatinsku tradiciju i iskusiti uzbuđenje adrenalinskih sportova.

Kada spomenete Gornji Dolac, zaselak na mosorskoj idili koje okružuje šuma daleko od gradskog asfalta, većini će prvo na pamet pasti čarolija Božićnog sela Lučić, jedne od najvećih božićnih atrakcija u Hrvatskoj. No, obitelj Lučić – Tiho, Kristina i sin Nikola – od te je ideje stvorila nešto još veće i dugotrajnije: zahvaljujući svojoj raznolikosti zimi se pretvara u bajku, a ljeti u avanturistički centar – i to svega 30 minuta udaljeno od gradske vreve Splita i Omiša. Kroz gastronomiju, edukaciju, aktivni turizam i brigu o tradiciji, Lučići su izgradili održiv i prepoznatljiv brend ruralne Hrvatske u koji se posjetitelji iznova vraćaju.

Domaćin Tiho Lučić, poznati vizionar pun kreativnosti i upornosti (nagrađen Suncokretom ruralnog turizma, dvaput nagradom Simply the best), odlučio je spojiti ljubav prema obitelji, tradiciji i prirodi. Svoju strast prema razvoju ruralnog turizma pretočio je u životni projekt. Tako je njegova vizija – oživljavanje gotovo napuštenog kraja – rođena 2018., kada je Božićno selo s više od 4,2 milijuna lampica privuklo 60.000 posjetitelja.

Na tim temeljima razvilo se izletište Lučić koje danas nudi bogat sadržaj na čak 40.000 m2 i u kojem mogu uživati i veliki i mali. Posebnost je izletišta zoološki vrt s čak 150 domaćih, egzotičnih i divljih životinja, kao i konji za jahanje koji se koriste i u terapijske svrhe. Posebnu radost gostiju izaziva mini zoološki vrt u kojem se, među inim, mogu vidjeti egzotični emui, ljame, grivasti skakači, kamerunske ovce i himalajske koze te domaće životinje poput magaraca, konja, ovaca, krava, kokoši i jelena.

Kristina i Nikola daju poseban obiteljski pečat cijelom iskustvu – dok Tiho stvara i organizira, Kristina dočekuje goste s osmijehom, a Nikola je pravi ambasador izletišta. Svi se oni trude da njihovi gosti osjete što je istinski mir i život u prirodi i s prirodom. Pa će, stoga, rado pozvati svu djecu na preskakanje bala sijena i druženje sa životinjama a odrasle goste da bace na balote ili šijavicu ako znaju, a ako ne znaju rado će ih i podučiti.

Obitelj je pokrenula i Rafting Centar Cetina i Adrenalinski Centar Croatia kroz koje se organiziraju adrenalinske vožnji poput raftinga i airsofta kao i istraživanja netaknute prirode rijeke Cetine.

Rafting avantura počinje polaskom iz Splita do kanjona rijeke Cetine gdje vas čeka kompletna rafting oprema, čamac te profesionalni skiperi koji će učiniti vaš rafting ugođaj još boljim. Vožnja traje tri sata i prolazeći kroz 10 km dugu rafting stazu uživat ćete u prekrasnoj prirodi i biserno čistoj rijeci bogatoj brojnom florom i faunom. Rafting još zanimljivijim čine brzaci i slapovi koji se neprestano izmjenjuju.

Airsoft uzbudljiva avantura savršena za sve ljubitelje prirode, a posebno je dizajniran za sve koji žele pobjeći od rutine i doživjeti avanturu u prirodi.

Nakon adrenalinske avanture ništa ne paše bolje od vrhunske domaće hrane i to u tradicionalnoj atmosferi dviju autentično uređenih konoba, koje oživljavaju povijest kroz mnoge stare predmete.

Njegujući filozofiju gastronomije ‘od polja do stola’ domaćini svakom gostu rado otkrivaju nezaboravne tradicijske recepte pune okusa i mirisa – od kultnog poljičkog soparnika, preko raštike, peke pa do nezaobilazne janjetine s ražnja. Sve što iznesu na stol dolazi izvorno iz prirode, bez aditiva i bilo kakvih umjetnih okusa. Zato kušanje lokalnih specijaliteta u izletištu predstavlja jedinstven i zdrav užitak.

Održivi razvoj i suradnja s lokalnim OPG-ovima ključan su dio strategije razvoja Izletišta pa je među inim, izletište nagrađeno i priznanjem ‘Simply the Best’ za inovativne turističke sadržaje udruge Suncokret ruralnog turizma Hrvatske.

Osim spomenutih aktivnosti obitelj Lučić je prepoznatljiva i po svojoj strasti za očuvanje kulturne baštine. Naime, na inicijativu Tihomira Lučića i privatnim sredstvima, stara, napuštena škola iz 1953. godine pretvorena je u Zavičajnu kuću koja služi kao muzej i središte očuvanja povijesti i tradicije Poljica. Kuća prikazuje preko 700 autentičnih eksponata, te se redovito organiziraju izložbe i radionice koje povezuju posjetitelje s lokalnom poviješću. Razrušena škola sada je živa knjiga prošlosti i ponovno ozarena svojim sjajem, postala je svjetionik nade i inspiracije, pretvorena u pravi hram znanja i ljepote.

"Očuvanje tradicija, običaja i vrijednosti koje su nas oblikovale važno je za očuvanje naše autentičnosti i kao podsjetnik na put koji smo prešli. Bez obzira na to koliko se svijet mijenjao oko nas, čuvanje svojih korijena omogućuje nam da ostanemo povezani s onim što nas čini jedinstvenima i da prenesemo tu vrijednost i bogatstvo našim budućim generacijama", kazao je Tihomir Lučić.

