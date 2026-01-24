"Poljička Republika" proziva Vladu i Hrvatske vode zbog projekta na Jadru i povezuje ga s trasom brze ceste Dugi Rat – Omiš

Na Facebook stranici Poljička Republika objavljen je status u kojem se oštro kritizira projekt izgradnje uređaja za kondicioniranje pitke vode – pročišćivača na izvoru Jadra u Solinu, uz tvrdnju da se projekt politički prezentira kao "san star 50 godina", iako se, navodi autor objave, problem zamućene vode pojavio zbog neuređenog sustava oborinskih voda na području Dugopolja.

U objavi se projekt dodatno povezuje s raspravama oko trase B (Vulićeve) brze ceste Dugi Rat – Omiš, za koju se tvrdi da, osim prometnih učinaka, u planu ima i infrastrukturnu ulogu vezanu uz opskrbu vodom.

Poljička Republika citira izjavu s otvaranja radova, navodeći kako je na predstavljanju projekta istaknuto: "U svakom slučaju, uz potporu Hrvatskih voda i Vlade Republike Hrvatske, koji su osigurali sredstva, jer ovo je bio san koji čekamo skoro 50 godina, dolazimo danas na početak radova"

U objavi se potom problematizira narativ o "snu", uz tvrdnju da se mutnoća vode ne može jednostavno prikazati kao višedesetljetna sudbina sustava, već kao posljedica konkretnih propusta.

"Znam kad je i kako voda zagađena"

Autor statusa tvrdi da se dobro sjeća vremena kada se problem zamućene vode intenzivirao, te odgovornost povezuje s lokalnom razinom upravljanja: "Ja iman 55 i jako dobro znam kad je i kako voda zagađena. Zagađena je tako da se sustav oborinskih voda Dugopolja nije na vrijeme dovršija zbog nestručnosti i odgovornosti Župana i gradonačelnika Dugopolja."

U istoj objavi spominje se i "šutnja struke", uz zaključak da se sada ide u zahvat na izvorištu koje se opisuje kao iznimno staro: "Sad ćemo renovirat izvor i kaptažu vode stare 1.600 godina?"

Posebno mjesto u statusu zauzima spominjanje međunarodne tvrtke SUEZ, za koju se tvrdi da će voditi radove, uz insinuacije o prevelikom utjecaju na upravljanje vodnim resursom. "Tvrtka SUEZ. Koja će voditi radove i postajat vlasnik vaše vode ne pitajte kako."

Objava dodatno sugerira da se Hrvatsku pokušava prikazati kao područje koje "sanja" vodu, iako je, kako se navodi, ima dovoljno: "Mi nismo siromašni vodom iako vas vladajući pokušavaju uvjerit da je sanjate. Ne sanjate. Imate je."

Poveznica s trasom brze ceste: "Dovodi i vodu u donjopoljička sela"

Poljička Republika u istom statusu postavlja pitanje povezanosti projekta na Jadru s raspravama o brzoj cesti Dugi Rat – Omiš, te iznosi tvrdnju da je B trasa (Vulićeva) važna i zbog vodovodne infrastrukture. "Vulićeva B trasa koju građanin Plenković na silu neće pored ostalih dobrobiti u svom planu dovodi i vodu u donjopoljička sela i postaje rezervni vodovod za grad Split."

Navodi se i gdje bi se, prema tvrdnjama iz objave, voda uzimala: "Voda bi se uzimala u Zakučcu a zahvat je još nekontaminiran u Srijane."