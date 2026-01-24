Šuta: "Pročistač na Jadru ključan za sigurnu vodoopskrbu Splita i okolice"

U Solinu su otvoreni radovi na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode na izvorištu rijeke Jadro, jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za sigurnu i dugoročnu vodoopskrbu šireg splitskog područja.

"Otvorili smo radove na izgradnji pročistača pitke vode na Jadru, jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za sigurnu i dugoročnu vodoopskrbu Splita, Solina, Kaštela, Trogira i općina Podstrana, Marina, Okrug, Seget, Klis, Muć, Lećevica i Šolta", poručio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Istaknuo je kako se projektom po prvi put uvodi najsuvremenija tehnologija membranske ultrafiltracije, koja će osigurati trajno čistu i sigurnu pitku vodu, uz kapacitet do 2.000 litara u sekundi.

"Izgradnjom UKPV Jadro predviđa se trajno smanjenje mutnoće vode na manje od 0,3 NTU u 95 posto vremena", naveo je Šuta.

Dodao je i da je riječ o investiciji vrijednoj 42,5 milijuna eura s PDV-om, financiranoj iz sredstava Europske unije i kredita Europske banke za obnovu i razvoj.

"Ovo je ulaganje u zdravlje, sigurnost i budućnost naših građana", poručio je gradonačelnik.