Omišani prosvjedovali protiv obilaznice: "Borimo se za sigurnost i očuvanje okoliša"

Omišani su i danas prosvjedovali protiv projekta izgradnje zaobilaznice prema prijedlogu Hrvatskih cesta. Okupili su se na mulu u gradskoj luci u Omišu, a prosvjed se održao pod nazivom "Obilaznica zdravog razuma".

Kao što smo i ranije pisali, predstavnici Saveza za Poljica, Udruge 'Volim Omiš', Građanske inicijative "Spasimo ušće Cetine" te mjesnih odbora Priko, Zakučac, Punta – Stari grad i Duće odlučni su da spriječe izgradnju zaobilaznice prema predloženom rješenju.

Ističu kako svakodnevno svjedoče odronima stijena, koji su, prema njihovim riječima, bili posebno učestali tijekom gradnje tunela Komorjak i mosta Cetina, zbog čega izražavaju ozbiljnu zabrinutost za sigurnost i živote građana.

"Zahvaljujem svim građanima koji su ovdje došli. Ne moramo više objašnjavati koliko nam Omiš znači, koliko nam znači ovo brdo koje je i zaštićeni krajobraz. Svjesni smo da se 20 godina upozorava vlast na manjkavosti njihovog projekta kojim se ne rješava ništa osim što se dovodi u opasnost ljudski život i njihova imovina", kazala je Branka Stanić, članica Građanske inicijative "Spasimo ušće Cetine".

Barišić: "U javnosti se kontinuirano iznose dezinformacije"

Ivan Barišić, predstavnik inicijative protiv trase obilaznice Hrvatskih cesta, izjavio je kako se u javnosti kontinuirano iznose dezinformacije.

"Kroz javnost se stalno provlače tvrdnje da bi naša verzija obilaznice, odnosno verzija gospodina Ive Vulića, produžila izgradnju za deset godina. To je čista laž. Trenutačno su u proceduri izmjene prostornog plana županije i grada i to se sve može riješiti u roku od šest mjeseci. Studiju utjecaja na okoliš potrebno je samo izmijeniti, odnosno ukloniti dijelove koji uništavaju našu Babnjaču. Kada se to makne iz studije, verzija B s jednim tunelom uopće ne zahtijeva novu studiju utjecaja na okoliš, jer ne narušava okoliš – riječ je o jednom tunelu, a ne o tri tunela, vijaduktu i nasipu visine 100 metara", rekao je Barišić.

Dodao je kako se, prema njegovim riječima, dezinformacije koriste kako bi se obeshrabrile daljnje aktivnosti inicijative.

"Naše daljnje akcije uključuju podnošenje prijava EPPO-u, javnom tužitelju Europske unije, ako bude potrebno. Spremni smo i na blokade gradilišta, a prosvjedi će se nastaviti", poručio je.

Kako bi i onima koji nisu iz Omiša i okolice bilo jasnije za što se inicijativa zalaže, Barišić je u jednoj rečenici sažeo razliku između dviju varijanti.

"Hrvatske ceste predlažu potpunu devastaciju okoliša Babnjače i ovih naših predivnih klisura. Planiraju tri tunela, odnosno šest ulaza i izlaza iz tunela, vijadukt te nasip visine i širine oko 100 metara – što je praktički nogometno igralište usred prirodne ljepote. Ulaz u gradilište ne postoji, a ne postoji ni izlaz iz grada Omiša prema autocesti", rekao je.

Suprotno tome, navodi, njihova verzija predviđa jedan tunel i rotor na otvorenom prostoru.

"Naša verzija ne narušava okoliš niti vizure grada. U svim segmentima verzija B je bolja i funkcionalnija. Struka je rekla da je verzija B bolja. Najvažniji segmenti su sigurnost, financije i očuvanje krajolika, od kojeg ljudi ovdje žive. Već i jedan od tih razloga bio bi dovoljan", istaknuo je.

Barišić je upozorio i na tehničke probleme predložene trase.

"Pogledajte ove litice. Do srednjih litica bageri ne mogu doći dok se ne naprave prvi tuneli i vijadukti. Po nikakvoj logici ne može biti brže izgraditi tri tunela, vijadukte i nasip nego jedan tunel. Da bi uopće ušli u gradilište, potrebno im je najmanje godinu i pol do dvije godine samo za osiguranje gradilišta, građana i radnika od odrona stijena. Po zakonu ne smiju započeti radove dok se ne postave zaštitne mreže i ostale mjere zaštite", naglasio je.

Dodao je kako je Omiš stoljećima izložen odronima stijena.

"To je normalno za ovakve litice i zato je nužno osigurati građane. Tijekom bušenja tunela već su se događali odroni, postoje fotografije i medijski zapisi", rekao je.

Na pitanje o daljnjim koracima, Barišić je odgovorio: "Ovo je drugi prosvjed. Slijede dodatni prosvjedi, prijave EPPO-u i, ako bude potrebno, blokada ulaza u gradilište. Mi ne tražimo obustavu projekta, već izmjenu projekta – funkcionalniju, sigurniju i potencijalno bržu verziju", rekao je i istaknuo kako je prijedlog verzije B odavno poznat.

"Sve je predloženo prije 15 godina. Gospodin Ivo Vulić kontinuirano komunicira s lokalnim vlastima i Hrvatskim cestama, koje su se u jednom trenutku čak složile da je njegova verzija bolja i funkcionalnija. Međutim, i dalje ustraju na rješenju koje narušava okoliš“, kazao je.

Komentirajući današnji prosvjed, rekao je da je zadovoljan odazivom, iako smatra da bi reakcija građana trebala biti još snažnija.

"S obzirom na kišu, zadovoljan sam, ali smatram da bi se Omišani i Poljičani trebali u većoj mjeri pobuniti protiv devastacije okoliša. Jučer smo uputili dopis protokolu Vlade s molbom da premijeru i ministrima u Splitu pokažemo maketu projekta, kako bi se osobno uvjerili u razmjere devastacije i u prednosti verzije B. Nažalost, nismo dobili odgovor", zaključio je.

Ivan Vulić: "Borimo se za funkcionalnu obilaznicu i zaštitu okoliša u Omišu"

Ivan Vulić, umirovljeni diplomirani inženjer građevine s dugogodišnjim iskustvom u Hrvatskim cestama i autocestama, ponovno se uključio u javnu raspravu o izgradnji obilaznice Omiša. Vulić, koji je jedan od autora idejnog rješenja tzv. verzije B, ističe da trenutni projekt Hrvatske ceste ne zadovoljava osnovne kriterije sigurnosti, funkcionalnosti i zaštite okoliša.

"Mi nismo radili ovaj projekt sami. U grupi autora bili su profesori, doktori znanosti, neki od njih nažalost više nisu među nama. Ja sam ostao sa svojih 77 godina i jasno je svima koji su pogledali maketu o čemu se radi", rekao je Vulić.

Podsjetio je na sastanak održan prošle godine u Hrvatskim cestama, kojem su nazočili direktor razvoja, direktor strateških ulaganja i stručnjak Budimir. "Tada smo svi konstatirali da projekt ne valja i da ne zadovoljava osnovne uvjete. Prošlo je osam mjeseci, čekamo njihovo očitovanje, a ništa se ne događa. Govoriti o deset godina zastoja – to su parole za malu djecu", ističe Vulić.

Inženjer naglašava da se projekt verzije B može izvesti funkcionalno, sigurnije i s manjom devastacijom okoliša: "Ovo je sumrak struke i zdravog razuma. Već sam pisao predsjedniku Vlade i ministru Butkoviću, imam dokaze o svim našim dopisima, ali sve je završilo u košu. Žalosno je da ovakvi ljudi vode državu i zanemaruju prirodnu ljepotu ovog kraja."

Vulić je poručio da se neće odustati od daljnjih akcija. "Borimo se svim snagama. Tražimo da se sjedne za okrugli stol, da stručnjaci iznesu argumente, da se pronađe bolje rješenje. Šteta je već učinjena, ali još uvijek se može spasiti mnogo toga."

Napominje i važnost dugoročnog planiranja: "Ako se na obilaznicu čeka 50 godina, onda je bolje čekati još godinu ili dvije kako bi projekt bio izveden kako treba. Sada su u tijeku izmjene prostornih planova – gradskih i županijskih – političari trebaju pokazati odgovornost, a ne zavaravati javnost."

Vulić zaključuje: "Ovo nije stranačko pitanje. Ovo je pitanje života, sigurnosti i opstanka ljudi u Omišu i okolici. Mi nudimo rješenja koja su funkcionalna, financijski izvediva i koja štite okoliš. Vrijeme je da se konačno stane na kraj devastaciji i pogrešnim odlukama."

Plenković o prosvjedima

Prosvjede je komentirao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

"Što se tiče prometnog povezivanja, osobito dionice Split–Omiš, smatram da u Dalmaciji trenutačno ne postoji veći infrastrukturni prioritet. Sada, kada je konačno sve krenulo, uvijek postoje pojedinci koji možda nisu zadovoljni trasom ili načinom provedbe projekta. To je razumljivo – živimo u demokratskoj zemlji i svatko ima pravo iznositi svoje mišljenje. Vlada u ovom slučaju daje povjerenje struci.

O ovoj se temi godinama raspravlja, provedene su sve javne rasprave i svi su prijedlozi bili dostupni javnosti. Trenutačno smo u fazi ishođenja građevinske dozvole. Svi dokumenti bit će dostupni, a Hrvatske ceste poduzet će sve potrebne mjere kako bi se osigurala maksimalna sigurnost prilikom izgradnje prometnice, uz primjenu svih postojećih zaštitnih mehanizama.

Projekt ide dalje. Svi koji su sudjelovali dali su svoja mišljenja i do sada nismo uočili zabrinutost koja bi se odnosila na sigurnost samog projekta. Cilj je rasteretiti prometne gužve koje nisu prisutne samo tijekom turističke sezone, već i u svakodnevnom životu građana", kazao je Plenković.