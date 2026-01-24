U Splitu potpisani ugovori teški 376 milijuna eura. Fokus je stavljen na promet, obrazovanje i sport: "Kruna potpisivanja ugovora je Spaladium Arena"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je sudjelovao na svečanosti otvorenja radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro, nakon čega je u prostorijama Banovine održao sastanak sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Grada Splita Tomislavom Šutom.

Nakon sastanka održana je svečanosti uručenja i potpisivanja niza ugovora i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva turizma i sporta.

Potpisani ugovori 1. Čvor Mravince – Čvor TTTS 🔹 Vrijednost: 95.693.245,56 € 🔹 EU bespovratna sredstva: 78.216.732,22 € 2. Brza cesta Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš (dionica Dugi Rat – Most Cetina + spojna cesta) 🔹 Vrijednost: 112.195.798,21 € 🔹 EU sredstva: 84.708.868,35 € 3. Nabava 10 autobusa na alternativni pogon (Promet Split) 🔹 Vrijednost: 8.743.750,00 € 🔹 EU/NPOO sredstva: 6.995.000,00 € 4. Izgradnja DC8 – dionica TTTS – Dugi Rat, faza 1 (čvorište TTTS) 🔹 Vrijednost ugovora: 16.182.084,12 € (bez PDV-a) 5. Izgradnja dionice Dugi Rat – Omiš i spojne ceste (4,5 km) 🔹 Vrijednost ugovora: 84.698.932,24 € (bez PDV-a) 6. Dogradnja OŠ Stobreč i izgradnja školske sportske dvorane 🔹 Ukupna investicija: 10.874.336,48 € (EU: 4.330.985,20 € | Grad Split: 6.543.351,28 €) 7. Sporazum Split 5.AI (digitalna i AI rješenja u obrazovanju) 🔹 Sporazum o suradnji – bez navedenog financijskog iznosa 8. Spaladium Arena – ugovor o kupoprodaji potraživanja 🔹 Vrijednost: 5.000.000,00 € 9. Sportsko srce urbane aglomeracije Split (Dugopolje) 🔹 Vrijednost projekta: 8.580.000,00 €

Uz predsjednika Vlade bili su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Šuta: Kruna današnjih potpisivanja ugovora sigurno je Spaladium Arena

"Danas smo ovdje potpisivali ugovore koji su značajni za grad Split. Riječ je o preko 370 milijuna eura ulaganja na područje grada Splita i šire, što govori o ravnomjernom ulaganju Vlade Republike Hrvatske na području cijele Hrvatske. Svi projekti koji su se realizirali u prethodnom razdoblju – tu mislimo na Žnjan, Tehnološki park i niz drugih projekata – rezultat su suradnje Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Vlade Republike Hrvatske", poručio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

"Glavnina ulaganja koja će se dogoditi u narednom periodu isključivo se odnosi na cestovni promet. Ovo je potvrda da ćemo u narednom periodu imati realiziranu obilaznicu Split–Omiš. Isto tako, što se tiče same Vukovarske ulice, koja je prekategorizirana, očekujemo da se tijekom ove godine izda građevinska dozvola, a da se iduće godine započnu radovi. Upoznali smo se s idejnim rješenjem i statusom trenutno Istočne obale, izradom UPU-a i postupcima koje smo do sada kao Grad proveli. Naš je cilj da se što prije u ovoj godini okonča ono što je nadležnost Grada Splita, kako bismo u daljnjim razgovorima s ministrom Butkovićem i gradovima Solin, Kaštela i Trogir napokon riješili ono što svi zajedno želimo – željezničku poveznicu, koja je jako bitna za smanjenje gužvi u samome srcu grada Splita", dodao je Šuta.

Kruna svega, kaže, Spaladium Arena.

"Problem je prisutan gotovo više od 15 godina, a uključene su bile sve mjerodavne institucije koje su dale svoje mišljenje. Paralelno se vodilo nekoliko sporova, a ovaj zadnji spor, koji je Grad vodio pred Ustavnim sudom, završio je u našu korist. Sveukupno, grad Split dobiva ono što je bitno: spor od 125 milijuna eura, koji je potencijalni teret i rizik, svodi se na 5 milijuna eura, dok će se sportski događaji i druge manifestacije koje su ranije oduzete gradu ponovo moći održavati", kazao je Šuta.

Dodao je da je i veliki naglasak na mladim ljudima, priuštivom stanovanju, Domu za starije i Hotelu Zagreb, odnosno na područje Duilova. Što se tiče samog prometa, izgradnje garaža i rješavanja svih gorućih problema u gradu Splitu, Šuta je dodao da tu još ima mnogo posla, no da je i ovo dokaz da u kratkom vremenu grad Split, stanovnici grada Splita i šire okolice mogu steći povjerenje da će se gorući problemi na splitskom području rješavati, na zadovoljstvo svih.

Dotakao se i radova na pročistaču pitke vode na Jadru.

"Riječ je o značajnom projektu koji sam osobno pripremao, a sama priprema čini oko 70 % posla. Ona je često nevidljiva građanima, ali iznimno važna za realizaciju svih projekata. Na nama je da tako pristupimo i svim ostalim značajnim projektima za koje, nažalost, trenutačno nemamo pripremljenu projektnu dokumentaciju.

Svi projekti koji se sada realiziraju zapravo su krenuli od početka. Ono što je bilo ključno i značajno za grad Split pripremalo se još prije sedam do osam godina. Bez te nevidljive pripreme nema realizacije projekata, ali ni sredstava Europske unije ni Vlade Republike Hrvatske. Velika odgovornost leži na nama u ovoj zgradi, kao i na svim ljudima kojima je dano povjerenje – tu prvenstveno mislim na pročelnike – da pripreme projekte, a zatim i omoguće potpisivanje ugovora i osiguravanje financijskih sredstava", zaključio je Šuta.

Rekao je i koji su sljedeći koraci po pitanju Spaladium Arene.

"Grad Split obratit će se sudu kako bi se dražbe obustavile i kako bi se imovina prenijela u vlasništvo Grada Splita. Svi sporovi bit će povučeni – i od strane Grada i od strane banaka – te više neće postojati nikakvi otvoreni sudski postupci.

Poništavanje odluke i vraćanje predmeta na ponovni postupak može utjecati isključivo na buduće odluke vezane uz komunalnu naknadu, no u cjelini Grad Split iz ovog procesa izlazi kao dobitnik.

Dvorana se nije trebala zatvarati, ali jest. Postojala je mogućnost obročne otplate, što je omogućavao Opći porezni zakon, no to nije iskorišteno i nastala je šteta od oko 10 milijuna eura, koju će sudski vještak precizno utvrditi.

Međutim, ključni su benefiti za Grad Split: povratak sportskih i drugih velikih manifestacija koje su godinama izostajale. Svi postupci su vođeni transparentno, dokumenti su javno objavljeni i sve institucije bile su uključene.

Slijedi sanacija objekta, procjena stanja, javni natječaj za obnovu i konačno stavljanje Spaladium Arene u punu funkciju. Grad već ima pravomoćnu dozvolu iz 2009. godine i vrijeme je da se ključne strateške stvari za Split napokon realiziraju", kazao je Šuta.

Boban: Kako bi bilo da nema europskih fondova?

"Današnji posjet predsjednika Vlade, s gotovo jednom trećinom Vlade Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu, još jednom potvrđuje da je u ovom razdoblju maksimalan fokus predsjednika Vlade i cijele Vlade prije svega na prometnoj infrastrukturi Splitsko-dalmatinske županije, aglomeracije Splita i šireg područja. Današnja potpisivanja ugovora tome uistinu svjedoče", kazao je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

"Ovom je prethodio i početak radova na pročistaču na izvoru rijeke Jadro. Moram reći da su s tim projektom i šest aglomeracija koje su sada već dobrano zahuktane, a neke i pri kraju, u području vodoopskrbe, odvodnje i dostave vode, Vlada putem europskih fondova i resornih ministarstava u proteklom razdoblju uložila milijardu eura, daleko najviše na području cijele Republike Hrvatske", dodao je.

Kazao je da su dalje u planu i radovi na lukama u Tučepi i u Stomorskoj.

"U tom segmentu zaista prednjačimo na razini cijele Republike Hrvatske. Zbog toga smo posebno zahvalni.

Prije svega, postavljam pitanje sebi, ali i svima vama: kako bi bilo da nema europskih fondova? Kada bismo iz projekata realiziranih na području Splitsko-dalmatinske županije i cijele Hrvatske uklonili one financirane iz europskih fondova, gdje bismo danas bili?

Za ta sredstva netko je morao kvalitetno pregovarati u Europskoj uniji i Europskoj komisiji. Stoga predsjedniku Vlade, resornim ministrima i svima uključenima upućujem iskrenu zahvalu na jednoj od najvećih financijskih omotnica kada je riječ o europskim fondovima.

Ta sredstva regionalnoj i lokalnoj razini omogućuju da vlastita sredstva oslobodimo za ono za što smo primarno tu – socijalne programe, priuštivo stanovanje i demografske mjere koje provodimo neposredno za naše građane. Na tome vam svima od srca zahvaljujem i vidimo se na nastavku sastanka pod odgovarajućim okolnostima", dodao je Boban.

Ukupna financijska vrijednost ugovora potpisanih danas, uključujući i projekt pročistača u Solinu, iznosi 376 milijuna eura

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković kazao je da je fokus stavljen na ključne projekte iz područja prometa, vodoopskrbe, odvodnje, obrazovanja i sporta, a tom je prigodom istaknuo kako je posebno važno da je riješeno dugogodišnje pitanje potraživanja banaka prema Gradu Splitu. Riječ je o iznosu koji je izvorno iznosio 60 milijuna eura, a s kamatama je mogao dosegnuti i 125 milijuna eura. Današnjim dogovorom, nakon pregovora koje je Vlada podržala, taj je iznos sveden na 5 milijuna eura.

"Ono što je najvažnije jest da se, nakon gotovo tri godine pauze, uz angažman Grada Splita i svih nadležnih službi, Spaladium Arena ponovno stavlja u funkciju. Smatram da je to najsvrhovitiji i najvažniji ishod ovog dogovora", poručio je Plenković.

Ukupna financijska vrijednost ugovora potpisanih danas, uključujući i projekt pročistača u Solinu, iznosi 376 milijuna eura. Predsjednik Vlade naglasio je kako je riječ o snažnoj poruci ravnomjernog regionalnog razvoja te potvrdi jasne namjere Vlade da u trećem mandatu nastavi dosadašnju uspješnu suradnju, osobito u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje su planirani značajni iskoraci u prometnoj infrastrukturi.

Posebna očekivanja usmjerena su prema Hrvatskim cestama, a Plenković je izrazio zadovoljstvo što je sastanku nazočio i gradonačelnik Omiša. Istaknuo je kako prometni spoj od Kaštela, preko Solina do Omiša predstavlja jedan od ključnih prioriteta te da su ministar i nadležne službe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u potpunosti angažirani na njegovoj realizaciji.

Podsjetio je i kako se današnji posjet održava na Međunarodni dan obrazovanja, naglasivši važnost ulaganja u obrazovni sustav. Tom je prigodom ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručio ugovor za projekt Osnovne škole Stobreč.

"Nalazimo se u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovanje, vrijednom 2,7 milijardi eura – od predškolskog do visokog obrazovanja. U posljednjih nekoliko godina ulagali smo u nove, obnovljene i dograđene dječje vrtiće, gotovo 1.900 škola i sportskih dvorana, čime se provodi snažna transformacija obrazovne infrastrukture", istaknuo je Plenković.

Dodao je kako Hrvatska ovakav investicijski zamah nije imala još od vremena bana Mažuranića te da Vlada nastoji iskoristiti razdoblje bez izbora za podizanje kvalitete života građana.

"Svi projekti koje smo danas predstavili, a osobito planovi za Istočnu obalu, koji djeluju doista impresivno, trebali bi Split, kao mediteransko i jadransko središte, učiniti još kvalitetnijim mjestom za život", zaključio je predsjednik Vlade.

Najavljen je i nastavak razgovora s lokalnom i regionalnom razinom vlasti, bilo u Splitu ili u Zagrebu, u najskorijem razdoblju.