Policija traži svjedoke strašne prometne nesreće u Splitu

Splitska prometna policija provodi kriminalističko istraživanje vezano uz prometnu nesreću koja se dogodila danas u 14.25 sati u Solinskoj ulici u Splitu, u kojoj je život izgubio motociklist.

Policija poziva sve svjedoke, kao i osobe koje bi mogle imati korisne informacije o događaju, da se jave Postaji prometne policije Split – telefonom na 021/504-010 ili 021/504-036, ili osobno u prostorije postaje.

Iz policije poručuju kako je svaki detalj važan za potpuno razjašnjenje okolnosti nesreće.