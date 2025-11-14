Close Menu

Policija traži svjedoke strašne prometne nesreće u Splitu

Iz policije poručuju kako je svaki detalj važan za potpuno razjašnjenje okolnosti nesreće

Splitska prometna policija provodi kriminalističko istraživanje vezano uz prometnu nesreću koja se dogodila danas u 14.25 sati u Solinskoj ulici u Splitu, u kojoj je život izgubio motociklist.

policija prometna dugopoljac 2
GALERIJA
Kliknite za pregled

Policija poziva sve svjedoke, kao i osobe koje bi mogle imati korisne informacije o događaju, da se jave Postaji prometne policije Split – telefonom na 021/504-010 ili 021/504-036, ili osobno u prostorije postaje.

Iz policije poručuju kako je svaki detalj važan za potpuno razjašnjenje okolnosti nesreće.

U nesreći u Splitu je poginuo poznati policajac Željko Perišić, poznatiji kao Dugopoljac

