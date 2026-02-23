Policija potvrdila: U rijeci pronađen još jedan kineski državljanin

Ranije smo izvijestili da je u noći s nedjelje na ponedjeljak, oko 4:45 sati, tijekom nadzora državne granice u mjestu Rosulje, policija je čula poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.

Ranije je policija izvijestila da je pronađena jedna živa muška osoba te jedno beživotno tijelo nepoznatog muškarca.

Nakon daljnje pretrage, policija je na službenoj stranici objavila da je pronađen još jedan strani državljanin – riječ je o državljaninu Kine.