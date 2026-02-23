Close Menu

Policija potvrdila: U rijeci pronađen još jedan kineski državljanin

Tragedija

Ranije smo izvijestili da je u noći s nedjelje na ponedjeljak, oko 4:45 sati, tijekom nadzora državne granice u mjestu Rosulje, policija je čula poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une.

Pronađen krijumčar iz BiH povezan s tragedijom na rijeci!

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.

Ranije je policija izvijestila da je pronađena jedna živa muška osoba te jedno beživotno tijelo nepoznatog muškarca.

Doznaju se detalji strave na Uni: U čamcu su bili Kinezi? Jedan muškarac pronađen mrtav

Nakon daljnje pretrage, policija je na službenoj stranici objavila da je pronađen još jedan strani državljanin – riječ je o državljaninu Kine.

Od ranog jutra traje intenzivna potraga, na kapaljku cure detalji: Pronađeno troje preživjelih kineskih migranata

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0