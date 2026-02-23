Pronađen krijumčar iz BiH povezan s tragedijom na rijeci!

Kako smo ranije izvijestili, u ponedjeljak, 23. veljače oko 4:45 sati, tijekom nadzora državne granice u Rosuljama, policija je začula poziv u pomoć iz rijeke Une.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske ophodnje i druge žurne službe. Dosad je pronađena jedna živa osoba i jedno beživotno tijelo muškarca. Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više ljudi.

Pripadnici policije i HGSS-a, uz pomoć plovila i dronova, intenzivno tragaju za nestalima. Policija je potvrdila da se radi o migrantima.

NAJNOVIJE:

Također, pronađen je i strani državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela (čl. 326 KZ) te se nalazi pod nadzorom policije.