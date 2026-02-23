Close Menu

Upravo traje dramatična potraga: Policajci začuli poziv u pomoć iz rijeke, jedna osoba mrtva

Evo detalja

Danas, 23. veljače oko 4:45 sati, tijekom nadzora državne granice u mjestu Rosulje, policija je začula poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.

Dosad je pronađena jedna živa muška osoba te jedno beživotno tijelo nepoznatog muškarca, izvijestila je nadležna Policijska uprava.

Utvrđeno je da je došlo do prevrtanja čamca u kojem se nalazilo više osoba. Pripadnici policije i HGSS-a, uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica, intenzivno tragaju za nestalima.

