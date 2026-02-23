Doznaju se detalji strave na Uni: U čamcu su bili Kinezi? Jedan muškarac pronađen mrtav

Jutros se događala prava drama na području Hrvatske Kostajnice kada su policajci oko 4.45 sati, tijekom nadzora državne granice, začuli zapomaganje i poziv u pomoć.

Stigle su policijske ophodnje te su pozvali i druge žurne službe. Pronašli su muškarca te jedno beživotno tijelo drugog muškarca.

Kako doznaje RTL, procjenjuje se da je u čamcu sveukupno bilo sedam ljudi i da se radi o Kinezima. Dojava je stigla rano ujutro te je zatečena osoba u vodi koja je zapomagala.

Kako neslužbeno doznaje Index, u čamcu je osim migranata bio i krijumčar.