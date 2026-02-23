Od ranog jutra traje intenzivna potraga, na kapaljku cure detalji: Pronađeno troje preživjelih kineskih migranata

Danas, 23. veljače oko 4:45 sati, tijekom nadzora državne granice u mjestu Rosulje, policija je začula poziv u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.

Ranije je objavljeno da je pronađena jedna živa muška osoba te jedno beživotno tijelo nepoznatog muškarca, izvijestila je nadležna Policijska uprava.

Kako doznaje RTL, procjenjuje se da je u čamcu sveukupno bilo sedam ljudi i da se radi o Kinezima. Dojava je stigla rano ujutro te je zatečena osoba u vodi koja je zapomagala.

Kako doznaje Index, pronađeno je troje preživjelih kineskih migranata.

Dosad je iz prevrnutog čamca spašeno četvero, među kojima su švercer iz BiH te troje kineskih migranata. Pronađeno je i tijelo jednog migranta.