Policija potvrdila: Tri osobe kazneno prijavljene zbog demontaže uspornika na Meštrovićevom šetalištu

Policijska uprava splitsko-dalmatinska dovršila je kriminalističko istraživanje vezano uz demontažu uspornika na Meštrovićevom šetalištu na Marjanu te je protiv tri osobe podnijela kaznene prijave, potvrđeno je redakciji.

Kako su nam odgovorili iz policije, nakon provedenog istraživanja podnesene su kaznene prijave zbog sumnje na kazneno djelo "Ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom" iz članka 224. stavka 2. Kaznenog zakona.

"Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 3 osobe i podnijela protiv njih kaznene prijave iz čl.224 st.2 KZ-a ‘Ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom", navodi se u odgovoru PU splitsko-dalmatinske.

Saga s "ležećim policajcima" na Marjanu

Podsjetimo, Dalmacija Danas je posljednjih dana u više navrata pisala o neobičnoj situaciji na Meštrovićevom šetalištu u splitskim Mejama, gdje su uspornici prometa najprije uklonjeni, potom vraćeni, a zatim su se ponovno pojavile informacije da su opet nestali s kolnika.

U jednom od nastavaka priče redakcija je objavila fotografije čitatelja i pitanje tko "sabotira prometnu sigurnost", uz podsjetnik da su se građani javili upozoravajući kako su uspornici ilegalno uklonjeni.

O cijelom slučaju oglasila se i dogradonačelnica Splita Matea Dorčić, poručivši da se od uspornika neće odustati, ali da se traži "adekvatnije rješenje" nakon niza reakcija javnosti.

Što slijedi?

Kaznene prijave koje je podnijela policija u pravilu se dostavljaju nadležnom državnom odvjetništvu, koje potom odlučuje o daljnjim koracima u postupku.