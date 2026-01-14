Je li ovo moguće? "Ležeći" dobili "noge" na Mejama, netko ih je uklonio i bacio kraj ceste

Na redakcijski e-mail Dalmacije Danas (info@dalmacijadanas.hr) javio se čitatelj koji upozorava na zabrinjavajuću situaciju na Meštrovićevom šetalištu u splitskim Mejama. Prema njegovim riječima, netko je ilegalno uklonio ležeće policajce, odnosno uspornike prometa, s kolnika.

Na fotografijama koje nam je poslao jasno se vidi kako su elementi uspornika izvučeni s ceste i bačeni uz rub prometnice i u obližnje raslinje, dok je kolnik ostao potpuno bez prometnog smirivanja.

„Pozdrav, netko je ilegalno uklonio ležeće… Meštrovićevo šetalište, Meje, Split“, napisao nam je čitatelj, upozoravajući da je riječ o lokaciji na kojoj se promet ionako često odvija prebrzo, osobito u večernjim satima.

Uspornici završili u jarku

Na fotografijama se može vidjeti kako su gumeni i plastični segmenti uspornika razbacani uz cestu, pa čak i bačeni preko zida u zeleni pojas. Time je uklonjena jedina fizička prepreka koja je prisiljavala vozače da uspore na tom dijelu prometnice.

Riječ je o dionici kojom se kreće velik broj vozila, ali i pješaka, šetača i rekreativaca,

Uklanjanje uspornika, ako se zaista dogodilo, ne samo da je protuzakonito, nego i izravno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu. Bez njih, vozači mogu voziti znatno brže, što povećava rizik od prometnih nesreća, osobito u zoni gdje se često kreću pješaci, djeca i turisti.

Upiti poslani nadležnima

Redakcija Dalmacije Danas poslala je upite nadležnim službama kako bi se utvrdilo tko je uklonio uspornike, radi li se o vandalizmu ili neovlaštenoj intervenciji te kada će biti vraćeni na kolnik.

Odgovore ćemo objaviti čim ih zaprimimo.