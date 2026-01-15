Dorčić: "Uspornici na Meštrovićevom šetalištu ostaju, ali traži se adekvatnije rješenje"

Na Meštrovićevom šetalištu u Splitu uspornici su posljednjih dana izazvali niz reakcija javnosti. Najprije ih je, prema dostupnim informacijama, uklonio jedan građanin, nakon čega su ponovno vraćeni na mjesto. Danas se o cijeloj situaciji oglasila i dogradonačelnica Splita Matea Dorčić, poručivši kako se od uspornika neće odustati, ali da je potrebno pronaći primjerenije rješenje.

Sastanak održan jučer: Grad preuzima postupak

Dogradonačelnica je izvijestila kako je jučer održan sastanak na tu temu te da će Grad sada preuzeti daljnje korake.

"Inicijalno ih je postavila Javna ustanova, no sada smo to preuzeli na sebe. Kroz Upravni odjel za promet i komunalne poslove pronaći ćemo rješenje kako postaviti adekvatnije uspornike", rekla je Dorčić.

"Sigurnost je na prvom mjestu"

Naglasila je da su uspornici potrebni zbog sigurnosti, s obzirom na probleme s prebrzom vožnjom na tom području.

"Sigurnost je na prvom mjestu. Uspornici su zaista potrebni, s obzirom na broj nesreća i jurcanja na tom predjelu, i od njih nećemo odustati", poručila je.

Dorčić se osvrnula i na odluku prethodnika, odnosno bivšeg ravnatelja Javne ustanove Park-šuma Marjan, navodeći da je način postavljanja uspornika bio "pomalo ishitren".

"Sada je prilika da do kraja budemo potpuno ispravni. Iako su imali potrebne suglasnosti i postavili uspornike prema elaboratu, to nije bio originalni elaborat koji je ranije 'pao', nego je izrađen novi", kazala je.

Dodala je kako se sada može preispitati ranija odluka, osobito u kontekstu završetka mandata bivšeg ravnatelja.

"Slažem se da je ovo prilika da se preispita odluka koja je možda u zadnjim danima mandata bila donekle ishitrena, pa da postavimo nešto niže i adekvatnije. No ponavljam, ne bismo odustajali od uspornika", zaključila je dogradonačelnica Matea Dorčić.