Uspornici nestali pa vraćeni na Meštrovićevom šetalištu u Splitu: "Rade štetu na vozilima", kaže stanar kojeg je privela policija

Kako smo ranije pisali, na redakcijski e-mail Dalmacije Danas (info@dalmacijadanas.hr) javio se čitatelj koji upozorava na zabrinjavajuću situaciju na Meštrovićevom šetalištu u splitskim Mejama. Prema njegovim riječima, netko je ilegalno uklonio ležeće policajce, odnosno uspornike prometa, s kolnika. U međuvremenu su uspornici vraćeni.

Međutim, javio nam se i čovjek koji je, kako on tvrdi, uklonio uspornike. Hrvoje Krstulović, koji navodi da živi na Šetalištu Ivana Meštrovića tvrdi da je odlučio ukloniti uspornike prometa jer, kako ističe, "proizvode štetu na vozilima" njemu i drugim stanarima navedene ulice. Prema njegovim navodima, demontažu je započeo 12. siječnja 2026. oko 18 sati, tako što je "odvidao sve vijke" kojima su uspornici pričvršćeni za cestu.

"12.01.2026 sam počeo demontažu oko 18:00 sati na način da sam odvidao sve vijke kojim su usporivaci prometa pričvršćeni za cestu", naveo je.

"Policija me privela i zabranila nastavak radova"

Krstulović tvrdi da je nakon otprilike sat vremena rada došla policija. "Nakon sat vremena teškog rada s obzirom da ima puno vijaka došla je policija i privela me uz zabranu nastavka radova", stoji u njegovu opisu događaja.

Navodi i da je policija obavila očevid, ali da "nije podnijela prijavu po službenoj dužnosti".

Krstulović naglašava da se, prema njegovu tumačenju, ne radi o vandalizmu. "Ono sto je bitno je da se ne radi o nikakvom ‘vandalizmu’ jer je demontaža rađena sukladno zakonu prema čl.27 zakona RH koji se odnosi na institut samopomoći", poručio je.

Dodaje da mu je namjera bila uspornike ukloniti bez oštećenja i ostaviti ih uz rub kolnika. "Namjera je bila da se isti uklone bez ikakve štete za onoga tko ih je postavio i odlože sa strane kolnika", napisao je.

"Netko ih je bacio sa strane nakon što sam ih odvidao"

Krstulović tvrdi da su uspornici nakon demontaže završili sa strane, ali, kako navodi, ne njegovom voljom.

"Nažalost netko od revoltiranih stanara je iste bacio sa strane nakon sto sam ih ja odvidao!", ističe. U svom obraćanju navodi da su uspornici postavljeni prije otprilike dva mjeseca te da u početku, kako tvrdi, nisu imali prometnu signalizaciju upozorenja. "Usporivaci prometa su postavljeni prije cca 2 mjeseca i tada nisu imali nikakvu prometnu signalizaciju upozorenja koja se postavlja 50ak metara prije njih", stoji u njegovim navodima, uz napomenu: "Prvo su postavljeni pa su onda nakon 4-5 dana postavili znakove upozorenja!"

Tvrdi i da mu je u "neslužbenom razgovoru" s komunalnim odjelom rečeno da uspornike nije postavio Grad te da "nisu postavljeni sukladno zakonu".

"Rečeno nam je da iste nije postavio grad i da nisu postavljeni sukladno zakonu!", navodi.

Krstulović smatra da izvedba uspornika uzrokuje štetu na vozilima te navodi da se preko njih ne može normalno proći brzinom koju spominje kao relevantnu. Prema Pravilniku o sigurnosti na cestama za navedeno ograničenje brzine na toj prometnici vi morate moći preci preko usporivaca prometa sa 30km/h sto kod ove vrste usporivaca izaziva štetu na vozilu", napisao je.

U nastavku tvrdi da je za prelazak potrebno gotovo zaustaviti vozilo. "Preko ovih usporivaca prometa morate zaustavit vozilo popet se na njih i nakon toga proći… Pa sad uzmite da dnevno prođem tu 20 puta", navodi, zaključujući: "Složit će te se da je to ŠTETNO za svako vozilo."

"Živim ovdje 45 godina – zašto tek sad?"

U nadopuni navodi da na adresi živi desetljećima te se pita zašto su uspornici postavljeni tek sada, ako je problem sigurnosti i brzine vožnje postojao ranije. "Živim na navedenoj adresi 45 godina i sada su stavljeni usporivaci prometa pa se pitam kako je moguće da se to tek sad stavlja ako je navedeni problem brzine vožnje i sigurnosti prometa u pitanju?", zaključuje Krstulović za Dalmaciju Danas.