PROMETNI KAOS Uspornici vraćeni pa opet uklonjeni: "Tko sabotira prometnu sigurnost na Marjanu?"

Saga oko ležećih policajaca na Meštrovićevom šetalištu u splitskim Mejama dobila je novi nastavak. Nakon što su početkom tjedna uspornici prometa najprije uklonjeni, potom vraćeni, jutros su ponovno nestali s kolnika, doznaje redakcija Dalmacije Danas.

"Tko sabotira prometnu sigurnost na Marjanu?", upitao je čitatelj i priložio fotografije.

Podsjetimo, u srijedu 14. siječnja redakciji se javio čitatelj upozorivši da su s prometnice ilegalno uklonjeni uspornici prometa. Na fotografijama koje nam je tada poslao bilo je vidljivo da su gumeni i plastični segmenti izvučeni iz asfalta te razbacani uz rub ceste i u obližnje raslinje, čime je prometnica ostala bez ikakvog fizičkog smirivanja prometa.

Riječ je o dionici kojom svakodnevno prolazi velik broj vozila, ali i pješaka, šetača i rekreativaca, zbog čega je uklanjanje uspornika izazvalo zabrinutost građana, osobito u kontekstu sigurnosti djece i turista.

Dan kasnije, u četvrtak 15. siječnja, uspornici su vraćeni na kolnik, no u međuvremenu se redakciji javio i Hrvoje Krstulović, stanovnik Meštrovićevog šetališta, koji je ustvrdio da je upravo on započeo njihovu demontažu. Kako je naveo, razlog njegova postupanja bila je, po njegovu mišljenju, šteta koju uspornici uzrokuju vozilima stanara.

Krstulović je tvrdio da se ne radi o vandalizmu, već o postupanju u okviru instituta samopomoći, ističući da je uspornike odvidao bez oštećenja te ih namjeravao uredno odložiti uz rub ceste. Naveo je i da ga je policija tijekom radova privela te zabranila nastavak demontaže, ali da, prema njegovim riječima, nije podnijela prijavu po službenoj dužnosti. Također je ustvrdio da su uspornici kasnije završili razbacani zbog reakcije drugih stanara, a ne njegovog postupanja.

Dodatnu polemiku izazvale su njegove tvrdnje da uspornici nisu postavljeni sukladno zakonu, da u početku nisu imali potrebnu prometnu signalizaciju te da se preko njih ne može sigurno prolaziti ni pri brzini od 30 kilometara na sat, što, kako tvrdi, dovodi do oštećenja vozila.

Unatoč svemu, jutros, u petak 17. siječnja, uspornika na Meštrovićevom šetalištu ponovno nema. Tko ih je ovaj put uklonio, po čijem nalogu i hoće li se ponovno vratiti na kolnik, zasad nije poznato.