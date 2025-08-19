Ovo se ne viđa često: Ovako izgleda Dalmacija snimljena iz Italije, u kadar "uletio" i kanader

Vidjeti Italiju s naših otoka ili obalnih planina, kao i vidjeti hrvatske otoke i planine iz Italije nije nemoguća misija kada se poklope povoljni vremenski uvjeti. Ipak, atmosfera je zimi kudikamo čišća u odnosu na ljeto kada je vrlo teško do nemoguće vidjeti drugu stranu Jadrana.

No, ako se već ljeti ne mogu vidjeti područja udaljena više od 200 ili 300 kilometara, što je slučaj zimi, ipak je moguće vidjeti ona bliža.

Za vrijeme boravka na poluotoku Garganu proteklog tjedna s uzvisine iznad gradića Vico del Gargano, na padinama šume Umbre, u kasnim popodnevnim satima uspio sam snimiti Hrvatsku. Točnije, na horizontu se jasno vidjela 62 kilometra udaljena Palagruža, a tek se nazirao 108 kilometara udaljeni Sušac.

U normalnim okolnostima dobre zimske vidljivosti ovdje bi se još vidjeli Hvar, Korčula, Vis, Lastovo, Pelješac, Biokovo... Ipak, zamućena atmosfera nije dopuštala tako dobar pogled, osobito jer je u vrijeme snimanja u blizini grada Peschici bjesnio požar, što je dodatno onečistilo atmosferu. No, prolasci kanadera kroz kadar u kojem se vidi i Italija i Hrvatska učinili su fotografije još zanimljivijim.

Na dvama Fo grafijama se vidi gradić Peschici na obali Jadrana, a na drugima Vico del Gargano.

Podsjetimo, upravi u se ovog mjeseca u Italiji otvorile dvije izložbe fotografija upravo ove tematike. Izložba "Ujedinjeni morem - Italija iz Hrvatske, Hrvatska iz Italije" prikazuje predivne kadrove hrvatskih i talijanskih autora koji su snimili drugu stranu Jadrana. Izložbe su otvorene u Vicu del Garganu i Mundimitru, moliškohrvatskom naselju. Izložba se 29. kolovoza otvara u gradu Vieste. Podsjetimo, premijerno otvorenje ove izložbe dogodilo se u novogodišnjoj noći u Foto klubu Split.