Incident na nogometnom turniru: Hrvatski boksač udario suparnika

Nevjerojatan događaj zbio se na zagrebačkom Klinčeku. Na popularnom malonogometnom turniru Goat League Klinček, ponajbolji hrvatski borac Marko Martinjak udario je suparnika usred utakmice.

Goat League popularni je malonogometni turnir koji se tradicionalno igra u Kušlanovoj ulici. Na njemu su zaigrati znala velika imena hrvatske nogometne scene poput Nike Kranjčara, Marija Mandžukića, Milana Badelja, Josipa Pivarića, Antun Palić i mnogi drugi. Na ovogodišnjem izdanju sudjeluje i popularni nogometaš Robert Mudražija kao i Martinjak, piše Večernji list.

On je tijekom susreta udario suparnika nakon čega je utakmica prekinuta. Udarac se mogao vidjeti u prijenosu uživo na YouTubeu. Utakmica Martinjakovog SuperSporta i Sokol Hef trebalo je biti finale lige, no nakon poteza hrvatskog boksača njegova momčad izbačena je iz lige. Do sukoba je došlo kada su se suparnički igrači porječkali, a Martinjak je reagirao burnije i udario je protivnika.

Martinjak je profesionalni boksač koji se natječe u boksu bez rukavica. U tom je sportu jedan od najboljih boraca svijeta i bivši dvostruki prvak BKB-a, dok sada drži pojas u bridgerweight kategoriji.

Nakon svega, Goat League izdala je i službeno priopćenje:

- Zbog povrede pravilnika jedna od ekipa finalista diskvalificirana je iz natjecanja te je finale registrirano službenom odlukom organizatora.

GOAT League i SC Klinček ograđuju se od svakog oblika neprimjerenog ponašanja, vrijeđanja, prijetnji i postupaka koji narušavaju integritet natjecanja, sportskog duha i fair playa.

Tijekom cijele sezone trudili smo se graditi natjecanje temeljeno na poštovanju prema protivnicima, sucima, organizatorima i gledateljima te ćemo ista načela nastaviti provoditi i ubuduće. Nitko nije iznad pravila natjecanja, bez obzira na rezultat ili fazu turnira.

Sukladno tome, konačni poredak 4. sezone GOAT Leaguea glasi:

SOKOL HEF MUNDO TRANSFER PONEDJELJAK

Hvala svim ekipama, partnerima i gledateljima koji su bili dio još jedne sjajne sezone na Klinčeku - napisali su.