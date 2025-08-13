Splićani otvorili izložbu u Mundimitru, selu moliških Hrvata, pa zaigrali "pljočke". Znate li kakva je to igra?

Svečano je bilo posljednjih dana u Mundimitru, jednom od četiri talijanska sela u regiji Molise u kojima žive pripadnici hrvatske jezične manjine. Svakoga ljeta u ovo doba godine broj stanovnika se udvostruči jer mjesto posjete brojni iseljenici, ali i posjetitelji iz okolnih mjesta, pa čak i iz Hrvatske. Razlog je kulturno ljeto koje svake godine donese nekoliko zanimljivih događaja.

Tako su prošle subote istodobno održana dva događaja. Na “Selu”, lokaciji nekoliko kilometara od samog Mundimitra, u blizini crkve sv. Lucije, održan je turnir “Na pljočke”. Pljočke se igraju na sličan način kao balote, samo se umjesto okruglih “ljepotica” koriste kamene ploče. Deseci četveročlanih timova natjecali su se na livadi ispred crkve, uz prodaju pića i hrane.

U isto vrijeme, u kasnim popodnevnim satima, u knjižnici “Caffe letterario” otvorena je izložba fotografija “Ujedinjeni morem – Italija iz Hrvatske, Hrvatska iz Italije” koja prikazuje prekrasne kadrove hrvatskih i talijanskih planinskih vrhunaca, uhvaćene objektivima hrvatskih i talijanskih majstora fotografije. Izložba je premijerno otvorena u Fotoklubu Split u novogodišnjoj noći, a prije nekoliko dana i u talijanskom gradu Vico del Gargano u Pugliji.

Izložbu u Mundimitru otvorili su gradonačelnik Sergio Sammartino i Rade Popadić, jedan od autora izložbe. Popadić već treću godinu zaredom posjećuje moliške Hrvate, a izložba je rezultat suradnje s lokalnom zakladom Agostina Piccoli, čija je predsjednica Francesca Sammartino bila domaćin događaja.

– Hvala vam što ste doputovali do ovdje radi izložbe, a to vam nije prvi put. Zadovoljstvo nam je ugostiti ovakvu izložbu u svome gradu – istaknula je Sammartino.

Gradonačelnik Sergio Sammartino kazao je da je ponosan što je izložba stigla do Mundimitra te da će se moći vidjeti i nakon kolovoza.

– Lijepo je vidjeti kako nas vi vidite i kako se sami vidite. Svaka od ovih fotografija priča neku svoju priču, bez obzira je li snimljena iz Hrvatske ili Italije – poručio je Sammartino.

Vrhovi Apenina s našeg obalnog gorja mahom se mogu vidjeti u hladnijem dijelu godine kada bura očisti zrak. Boris Kačan, Aleksandar Gospić, Toni Kačan, Sandro Puncert, Zvonimir Barišin i Paquale D’Napolito godinama snimaju prizore “druge strane Jadrana”, a oni najbolji našli su mjesto u ovoj izložbi.

– Još od djetinjstva gledao sam vrhove Apenina s Mosora te sam ih, s prvom opremom, počeo snimati. Uvijek sam sanjao da jednom odem na Gargano ili Corno Grande, a posljednju godinu dana to mi se ostvarilo. Što se tiče izložbe, sve je krenulo Pasqualeovom fotografijom naših planina i otoka koju je snimio iz svog Vica del Gargana. Upoznali smo se prvo virtualno, potom i uživo, nakon čega je ova izložba bila logičan slijed. Izložba nosi naziv koji je itekako shvatljiv moliškim Hrvatima i svi koji smo došli presretni smo što smo je uspjeli realizirati baš ovdje – kazao je Popadić, zahvalivši Vesni Sammartino, tajnici zaklade Agostina Piccola, jer je prošle godine inicirala izložbu u Mundimitru.

Posjetitelji su Popadiću postavljali brojna pitanja o fotografijama izložbe – kako su nastale, kakvi su vremenski uvjeti i koji dio dana je najbolji za fotografiranje, kolika je udaljenost lokacije snimanja i snimljenih predjela preko mora, odakle su fotografije nastale te koja je najveća snimljena udaljenost. Posjetitelji su mogli dobiti i promotivne materijale Turističke zajednice općine Podstrana i TZ grada Splita. Organizator je udruzi Žrvanj, čiji su članovi u velikom broju stigli na ovu izložbu, uručio nekoliko knjiga o moliškim Hrvatima i prigodne majice “Na našo”.