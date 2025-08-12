Jadrolinijin konobar oduševio: "Sada smo u hrvatskim vodama i govorimo hrvatski"

Jedna fotografija učinila je puno u zbližavanju dviju obala Jadranskog mora. Kada je talijanski fotograf Pasquale D’Apolito 2022. godine snimio dalmatinske planine i otoke iz svog gradića Vico del Gargano, na prekrasnom poluotoku Garganu, vjerojatno nije znao što će uslijediti. Zimski dan koji je očistio atmosferu iznad Jadrana učinio je vidljivost savršenom, a u rano siječanjsko jutro Pasqualeovi prijatelji, svjesni njegove ljubavi prema landscape fotografiji, nazvali su ga i upozorili da se na horizontu vidi Hrvatska kao rijetko kada. Zastao je sa svojim poslom, uzeo aparat u ruke i otišao na uzvišeni dio grada. Hrvatska, odnosno Dalmacija, tada se zaista vidjela kao “na dlanu”. Snimao je otoke i planinske lance, a nije znao što konkretno snima. Ta se fotografija brzo proširila društvenim mrežama te je uskoro zamijećena i s naše strane Jadrana.

Vidjeli su članovi Crometeo tima koji su bili toliko impresionirani prizorom da je čak bilo onih koji su tvrdili da je fotografija možda nastala iz aviona, a ne s talijanskog kopna. No tada je Rade Popadić stupio u kontakt s Pasqualeom nakon čega je neosporno utvrđeno da se radi o fotografiji snimljenoj s poluotoka Gargana. Sam Pasquale tada je doznao da se na njegovoj fotografiji osim bliske Palagruže vide redom: Biševo, Vis, Hvar, Korčula, Sušac, Pelješac, Mosor, čak i udaljeni planinski vrhovi južne BiH, no fotografiji ljepotom se ističe snježno Biokovo.

Fotografija je uskoro postala viralna u samoj Hrvatskoj, a nakon što je na Dalmaciji Danas objavljen intervju s Pasqualeom, autor je odlučio posjetiti Hrvatsku i Biokovo koje je snimio iz svog grada. Oduševio se njegovim ljepotama te se uvjerio da je najviša hrvatska obalna planina u stvarnosti barem podjednako lijepa kao na njegovim fotografijama. S obzirom na to da učestalo fotografiranje talijanskih planina iz Hrvatske, Talijan je tada pozvao Radu Popadića na Gargano, što se dogodilo 2023. godine. Upravo je tada rođena ideja da se fotografije Italije snimljene iz Hrvatske i one Hrvatske iz Italije predstave u obliku izložbe.

Izložba “Ujedinjeni morem - Italija iz Hrvatske, Hrvatska iz Italije” premijerno je otvorena u Fotoklubu Split u novogodišnjoj noći 2025. Izložbu su tada otvorili splitsko-dalmatinski župan i splitski gradonačelnik, a s prekrasnog poluotoka Gargana u Split su stigli koautor izložbe, Pasquale D’Apolito sa svojim društvom. Talijani su tada prezentirali tradicionalnu kuhinju, pića i ulja Gargana, što je izazvalo oduševljenje mnogobrojnih posjetitelja. Već tada je dogovoreno da će izložba biti putujuća i da će nakon Hrvatske doživjeti i svoja talijanska izdanja, što se ostvarilo u kolovozu 2025.

Naime, izložba je 6. kolovoza 2025. otvorena u gradu Vico del Gargano, a 9. kolovoza u mjestu Mundimitar u talijanskoj regiji Molise. Čak 13 članova udruge Žrvanj podržalo je ovu izložbu.

“4. kolovoza uputili smo se autima iz Splita za Dubrovnik, a tamo smo se ukrcali na Jadrolinijin trajekt Dalmacija. Ova nam se opcija učinila najboljom kako bismo stigli do Gargana, a to se pokazalo ispravnom odlukom. U 11 sati smo se uputili iz Dubrovnika, a već u 19 bili smo u Bariju, prekrasnom gradu u regiji Apulia. Trajekt je brz i moderan, uživali smo svaki sat vožnje. Krenuli smo po nestabilnom vremenu, nekoliko puta smo čak ušli u grmljavinsko nevrijeme, no brod nije ‘valjalo’. Na trajektu smo i ručali, a kvaliteta hrane bila je jako dobra. Kasno popodne uplovili smo u Bari, a potom smo autima nastavili za Gargano. Izložba je otvorena u glavnom izložbenom prostoru u gradu, Palazzo della Bella, a posebna je čast bila da je na otvorenje stigao i sam gradonačelnik”, priča Tonči Mikuličić iz udruge Žrvanj.

Izložba će se moći razgledati do 20. kolovoza, a planira se njeno otvorenje i u najvećem gradu Gargana, Viestu.

Samo tri dana kasnije, ova izložba je otvorena i u talijanskoj regiji Molise, točnije u mjestu Mundimitar (u Caffeu Letterario), jednom od četiri sela u kojima žive pripadnici hrvatske jezične manjine u Italiji. Organizator izložbe je tamošnja zaklada Augustina Piccola, a javnost će fotografije moći vidjeti sve do jeseni.

Od Barija do Ancone

Splitsko izaslanstvo nije se vratilo na Bari, jer je sada Ancona bila bliža luka. Jadrolinijin Marko Polo krenuo je u 10 sati, a u Split stigao u 19. Članovi udruge Žrvanj na trajektu su čuli i jednu zanimljivost. Naime, konobar trajekta u talijanskim teritorijalnim vodama s talijanskim putnicima govorio na talijanskom jeziku, no ulaskom u hrvatske teritorijalne vode prešao je na hrvatski.

“Sada se sporazumijevamo na hrvatskom” kazao je konobar gostima dodajući da je to sjajna šansa da strani gosti nauče pokoju hrvatsku riječ. Ipak, onima koji nisu uspjeli razumjeti koliko moraju platiti, pomogao je na engleskom.