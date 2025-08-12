Splićani na talijanskom poluotoku Garganu otvorili izložbu fotografija koja je ujedinila dvije strane Jadrana: "Otvorili smo vrata novim suradnjama"

U povijesnom zdanju Palazzo della Bella u talijanskom gradiću Vico del Gargano prošli tjedan je svečano otvorena međunarodna izložba “Ujedinjeni morem – Hrvatska iz Italije, Italija iz Hrvatske”. Izložba, koja će biti postavljena do 20. kolovoza, dio je kulturnog programa Agorà, u sklopu kojega se ovaj slikoviti grad svake godine pretvara u pozornicu susreta, umjetnosti i razmjene ideja.

Projekt okuplja radove šest hrvatskih fotografa – Aleksandra Gospića, Borisa Kačana, Tonija Katića, Sandra Punceta, Zvonimira Barišina i Rade Popadića – koji u povoljnim vremenskim uvjetima fotografiraju vizure talijanske obale Jadrana. S druge strane, talijanski fotograf Pasquale D’Apolito svojim objektivom bilježi ljepote hrvatske obale. U središtu izložbe nalazi se more kao simbol povezanosti i ogledalo koje reflektira dvije obale – onu talijansku i onu hrvatsku – preko kojega su fotografi snimali planinske vrhove Dinarida i Apenina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Otvorenju je nazočila i hrvatska delegacija, petnaestak članova udruge Žrvanj, koji su nosili prigodne majice s natpisom "Ujedinjeni morem – Uniti dal mare", dodatno naglašavajući simboliku događaja.

Govor iz srca: “Mare nas spaja, ne razdvaja”

Jedan od idejnih pokretača izložbe, splitski novinar i fotograf Rade Popadić, održao je emotivan govor u kojem je istaknuo kako je cijela priča započela njegovom dječačkom fascinacijom pogledom s Mosora prema talijanskoj obali:

– Još kao dijete, u zimskim mjesecima kada je horizont bio posebno čist, mogao sam vidjeti daleke vrhove, a planinari su govorili da su to Apenini, pa i Gargano. Ta riječ, Gargano, fascinirala me od tada, a kasnije sam sanjao fotografirati Italiju iz Hrvatske na najbolji mogući način – kazao je Popadić.

Prisjetio se i kako je preko interneta otkrio prekrasnu fotografiju hrvatske obale snimljenu iz Italije, čiji je autor bio upravo Pasquale D’Apolito:

– Naše virtualno poznanstvo ubrzo je postalo pravo prijateljstvo. Zaljubio sam se u Gargano, njegovu prirodu, povijest, kulturu i ljude. Pasquale i ja shvatili smo da našu priču moramo pretvoriti u nešto veće, i tako je nastala ova izložba koja spaja dvije obale Jadrana.

Naglasio je i važnost jačanja veza između dviju strana Jadrana:

– Moramo pokazati da nas more spaja, a ne razdvaja. Ovo ne smije ostati samo na jednoj izložbi – otvorili smo vrata novim suradnjama u mnogim područjima.

Razmjena darova i okusi Gargana

Gradonačelnik Vica del Gargana Raffaele Sciscio poručio je da mu je veliko zadovoljstvo što je upravo njihov grad domaćin ovako vrijedne izložbe te je naglasio potrebu dodatnog povezivanja dviju obala. Popadiću je uručio plaketu s motivom izložbe i promotivni materijal poluotoka Gargana.

Delegacija iz Dalmacije gradonačelniku i pročelnici za kulturu Riti Selvaggio predala je tradicionalne dalmatinske proizvode i promotivni materijal iz Hrvatske. Dodanu vrijednost događaju donijela je lokalna udruga Auser, koja je posjetiteljima ponudila degustaciju tradicionalnih proizvoda s područja Gargana.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je pjesnik Francesco A.P. Saggese pročitao pjesmu posvećenoj ovog izložbi fotografija, a Splićani domaćinima nisu ostali "dužni" jer su zapjevali nekoliko dalmatinskih pjesama.

Nakon službenog dijela, druženje se nastavilo uz domjenak s autohtonim jelima Vica del Gargana, potvrđujući da su umjetnost, kultura i zajednički stol najbolji put prema dugotrajnim prijateljstvima.

Promotivne aktivnosti hrvatsku delegacije u Italiji pomogli su Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Turistička zajednica općine Podstrana.