Ove sezone sve više Dalmatinaca na skijanje ide na Jahorinu: „Atmosfera je najbolja, a ovdje se osjećaju kao kod kuće“

Nakon blagdana Sveta tri kralja, tradicionalno započinje glavni val zimskih putovanja, a brojni građani tada odlaze na skijanje u okolne zemlje. Unatoč inflacijskim pritiscima i cijenama višima od pet do deset posto, stručnjaci procjenjuju da interesa domaćih gostiju za zimske sportske aktivnosti neće nedostajati.

Hrvati i dalje masovno idu na skijanje

Upravo tjedan dana nakon Sveta tri kralja smatra se najatraktivnijim skijaškim terminom, kada najveći broj hrvatskih građana planira odlazak na snijeg. Prema anketi MasterIndexa provedenoj u studenome, gotovo 50 posto građana Hrvatske ove zime planira zimsko putovanje u inozemstvo, dok se 19 posto odlučuje za skijanje. Ista anketa pokazuje da ljubitelji zimskih sportova na takvim putovanjima u prosjeku troše oko 1465 eura, što je tek 22 eura više nego prošle godine.

Prve dane nove godine brojni skijaši provode na europskim skijalištima, a među Dalmatincima posebno su popularna odredišta u susjednoj Bosni i Hercegovini, ponajprije Kupres i Jahorina.

Na Kupresu je, uz dnevnu skijašku kartu, najam opreme i topli obrok, za cjelodnevni boravak na snijegu potrebno izdvojiti oko 70 eura po osobi. Za djecu su cijene skijaških karata i najma opreme dodatno povoljnije.

Ivan Bagarić Ćagić, član uprave Adria ski nam je otkrio kako je ova sezona počela iznad očekivanja te da među posjetiteljima prevladavaju gosti iz cijele Dalmacije, od Zadra do Dubrovnika, ali dolaze i skijaši iz Zagreba, Slavonije te drugih dijelova Hrvatske, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Olimpijski centar Jahorina najpoznatiji je ski centar u BiH, ali i jedan od najpopularnijih na Balkanu. Skijaški tereni, brojni izvori i potoci te gusta šuma prirodne su ljepote ove planine zbog čega i slovi za jednu od ljepših u Europi. Skijaši na Jahorini mogu izabrati skijanje na lakim stazama, stazama srednje težine, kao i na teškim stazama koje su prilagođene iskusnijim i spretnijim skijašima.

Osim odmora u snježnoj planini, na Jahorini ove sezone neće nedostajati ni dobre zabave. Iz ski centra su nam otkrili brojne novosti u koje ove sezone imaju u ponudi.

„Jahorina trenutačno radi gotovo punim kapacitetom te u ovoj zimskoj sezoni bilježi iznimno dobre rezultate. Zahvaljujući novim snježnim padalinama, koje su znatno poboljšale uvjete na planini, skijanje se odvija u odličnim uvjetima na devet skijaških staza i osam veznih putova. U pogonu su dvije gondole, četiri šestosjeda, tri skijaška poligona i sidro, dok sustav za umjetno zasnježivanje omogućuje kontinuiran rad i besprijekornu pripremu staza.

Na Jahorini centar zabave

Uz dnevno skijanje, Jahorina nudi i noćno skijanje na dvije gondole, po čemu je prepoznatljiva u cijeloj regiji. Kada je riječ o zabavi, Jahorina i ove zime potvrđuje status planine s najboljom atmosferom, uz brojne après-ski barove, glazbene događaje i bogatu tradicionalnu gastronomsku ponudu koja privlači goste iz cijele regije“, govore nam iz Olimpijskog centra Jahorina.

No, na ovome ne namjeravaju stati. Kako navode, ove zime, uz gotovo puni kapacitet rada žičara i instalacija, planiraju postupno uvoditi i dodatni sadržaj koji će obogatiti ponudu skijališta.

„Među najpopularnijim aktivnostima ističu se sanjkanje, vožnja ski-biciklom i vožnja ratrakom, koje posjetiteljima pružaju jedinstven doživljaj planine. Cilj je da Jahorina ostane destinacija koja nudi više od samog skijanja, odnosno da bude mjesto za uživanje u prirodi, adrenalinu i odmoru. Zahvaljujući kombinaciji prirodnog snijega i suvremenog sustava umjetnog zasnježivanja, skijaške su staze izvrsno pripremljene, a uvjeti na planini iz dana u dan sve bolji“, navode iz OC Jahorina.

Sve više Dalmatinaca na Jahorini

Tijekom ove sezone bilježi se osjetan porast broja posjetitelja iz Dalmacije, što na Jahorini ocjenjuju iznimno pozitivnim trendom.

„Dalmatinci Jahorinu biraju zbog blizine i pristupačnosti te izvrsnog spoja kvalitetnih skijaških staza, bogate zabavne ponude i gostoljubive atmosfere. Prepoznaju toplinu i energiju planine koja spaja ljude, zbog čega Jahorina nije samo skijalište, već cjelovit doživljaj. Mnogi je opisuju kao „planinu s dušom“, mjesto na kojem se osjećaju kao kod kuće“, kažu nam iz Olimpijskog centra.

Što je s cijenama?

Kako doznajemo, cijene ski-passova na Jahorini ove sezone nisu povećavane te su ostale nepromijenjene već treću godinu zaredom. Uz to, skijalište je pripremilo i posebne promotivne periode s dodatnim pogodnostima za posjetitelje.

„Od 26. prosinca do 1. veljače traje promotivno razdoblje s popustom od 20 posto, dok će od 12. do 15. ožujka posjetitelji moći iskoristiti još povoljnije uvjete uz popust od 40 posto.

Posebno se ističe suradnja s hotelijerima, skijaškim školama i renta servisima, zahvaljujući kojoj su u tim terminima dostupni objedinjeni popusti na gotovo sve usluge na planini. Cilj je da Jahorina bude dostupna što širem krugu posjetitelja te da vrijednost boravka na planini višestruko nadmaši uloženi iznos“, zaključili su iz OC Jahorina.