Pola grada otišlo na skijanje u BiH. Istražili smo gdje je ponuda najprihvatljivija

Skijaška sezona je konačno otvorena, a Dalmatinci se već tradicionalno spremaju na pohod prema popularnim skijalištima u susjednoj Bosni i Hercegovini. Oni s dubljim džepom i ove će zime potražiti snijeg na poznatim europskim destinacijama, no gdje god se okrenete, Austrija, Italija ili Slovenija, cijene su osjetno porasle. Ni skijanje u BiH više nije jeftino kao nekad, ali u usporedbi s Alpama i dalje ostaje znatno povoljnija opcija.

Prvi vikend nove godine već je godinama rezerviran za “udarni” hrvatski skijaški termin, bez obzira na poskupljenja i završetak školskih praznika. Nešto prihvatljivije cijene mogu se uhvatiti sredinom i krajem siječnja, dok se najveći skok troškova, kao i svake godine, očekuje u veljači.

Od Kupresa i Jahorine do Bjelašnice, donosimo pregled najpopularnijih skijališta u BiH i troškova koje ondje možete očekivati.

Kupres

Kupres se već godinama nameće kao idealna destinacija za obiteljsko skijanje i kraće vikend-izlete. Na skijalištu Adria Ski Kupres dnevna ski-karta za odrasle iznosi oko 15 eura, dok su na manjim stazama cijene još niže. Upravo ta pristupačnost čini Kupres jednim od najpovoljnijih skijališta u regiji.

Smještaj je raznolik, od hotela i pansiona do privatnih apartmana. U jeku sezone noćenja se najčešće kreću između 40 i 100 eura, ovisno o lokaciji i razini komfora.

Jahorina

Jahorina je bez sumnje najrazvijenije i najposjećenije skijalište u BiH. Dnevna ski-karta u sezoni stoji oko 23 eura, a u ponudi su i višednevni te sezonski paketi. U odnosu na Kupres, cijene su osjetno više, no prati ih i znatno veći broj staza, modernije žičare te bogatiji après-ski sadržaj.

Velika prednost Jahorine je širok raspon smještaja, od povoljnijih apartmana već od 20 do 30 eura po noći, do luksuznih hotela uz same staze.

Bjelašnica

Bjelašnica, kojom upravlja OC Bjelašnica, ima najviše cijene među uspoređivanim skijalištima u BiH. Dnevni ski-pass za odrasle penje se do 30 eura, a dodatne usluge, poput noćnog skijanja, plaćaju se zasebno.

Smještaj se često traži u okolnim mjestima ili u Sarajevu, što može donekle smanjiti troškove, ali znači i duže putovanje do samih staza.

Europske destinacije

Za zimsku sezonu 2025./2026. cijene jednodnevnih ski-karata na velikim europskim skijalištima nastavljaju rasti. U prosjeku, skijanje u Austrija stoji oko 77 eura po danu, u Italija oko 74 eura, u Francuska približno 81 euro, dok je Slovenija i dalje osjetno povoljnija s prosjekom od oko 45 eura.

Na najpoznatijim austrijskim skijalištima trošak je još veći, cijena višednevnih ski-karata za odrasle na pojedinim top destinacijama doseže i 450 eura, dok dječje karte stoje oko 265 eura. Kada se tomu pribroje smještaj, najam opreme, hrana i ostali troškovi, konačni iznos brzo se penje na nekoliko tisuća eura.

Prema podacima Hrvatska gospodarska komora, prosječna obitelj s dvoje djece za skijanje u Alpama, koje su i dalje najčešći izbor hrvatskih skijaša, izdvaja između 3.000 i 4.500 eura za standardni aranžman. U tu cijenu obično su uključeni smještaj, ski-karte, najam opreme i prehrana, uz dodatne troškove koji ovise o destinaciji i navikama gostiju