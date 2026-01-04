NESREĆA NA SKIJALIŠTU Na dječaka pala sajla ski-lifta, teško je ozlijeđen

Dječak koji je u subotu ozlijeđen prilikom pada sajle na Bjelašnici zadobio je teške tjelesne ozljede.

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo izvijestilo je kako su oko 15:05 sati zaprimili dojavu da je na lokalitetu Babin Dol, na skijaškoj stazi „BX lift“, jedna osoba ozlijeđena, piše Klix.

Dječaku je pomoć najprije pružena na mjestu nesreće, nakon čega je prevezen u Klinički bolnički centar Sveučilišta u Sarajevu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede u području lijeve noge.

Zbog težine ozljeda zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju.

Dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo naložio je da se na mjestu nesreće provede očevid, uz prisutnost stalnog sudskog vještaka strojarske struke.