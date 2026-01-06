FOTO/VIDEO Pola Splita je na Kupresu: "Sve je prebukirano, tko zadnji napusti Dalmaciju nek ugasi svjetlo..."

"Kao da je pola Splita ovih dana na Kupresu", kažu Kuprešaci i njihovi gosti koji su uspješno ušli u novu skijašku sezonu.

"Tko zadnji napusti Dalmaciju, neka ugasi svjetlo", šale se i iz skijališta Adria Ski, omiljene skijaške destinacije za Splićane koja je udaljena tek dva sata vožnje pa mnogi na Kupres odlaze i n a jednodnevnoe izlete.

Već pred doček Nove godine Dalmatinci, ali i ostali gosti okupirali su Kupres - pune su vikendice, hoteli i moteli. Skijaška sezona počela je jako uspješno, budući da je snijeg počeo padati debelo prije Božića.

"Sve je prebukirano, tu je cijela Dalamcija"

Razgovarali smo s Ivanom Bagarićem Ćagićem, članom uprave Adria Ski.

"Sezonu smo otvorili drugog dana 2026. godine i krenulo je sjajno. Svi kapaciteti i hoteli su popunjeni. Bili su organizirani i dočeci Nove godine. Napadalo je dosta snijega, oko 50 centimetara, a radili su i topovi. Uvjeti za skijanje su sjani", kaže Ćagić.

"Stigli su gosti iz cijele Dalmacije, od Zadra do Dubrovnika. Ima i Zagrepčana, Slavonaca, naravno i gostiju iz cijele Bosne i Hercegovine. Agencije iz Splita i Zadra organizirano dolaze svakog vikenda", naglašava Bagarić.

"Osjeti se i da su promjenjeni datumi ferija, pa izgleda da će sada svi maksimalno iskoristiti ovaj raspust i godišnje odmore. Obitelji dolaze na nekoliko dana i onda slijede smjene gostiju. Ima i onih koji dolaze na vikend, budući da je jako blizu", kaže Bagarić.

Kupres uopće nema turističku zajednicu, o turizmu brine grupa mladih entuzijasta

Prema Bagarićevim riječima, najviše je obitelji s djecom koja na Kupresu uče skijati. Ski škole su, kaže, pretrpane.

Iako je najveće turističko središte u tom dijelu BiH, na Kupresu ne postoji turistička zajednica. Visit Kupres je trenutno najveća platforma koja povezuje iznajmljivače i pružatelje usluga na Kupresu s turistima koji dolaze u tisućama svake godine.

Visit Kupres je privatna inicijativa grupe mladih i perspektivnih ljudi koji, vođeni osobnim iskustvom i međusobnim povjerenjem, svakodnevno rade na stvaranju kvalitetnog i zabavnog sadržaja s ciljem da Kupres, njegova kultura i mogućnosti aktivnog odmora na visoravni ostanu trajno u pamćenju posjetitelja.

Platforma pritom snažno podupire lokalne kreativce i pružatelje usluga, pomažući im u razvoju svježih i inovativnih rješenja za njihove brendove, a pritom djeluje potpuno neovisno o političkim strukturama, isključivo kao odgovor na stvarnu potrebu zajednice.

Cijela obitelj na Kupresu može skijati pet dana za 1000 eura

Kupres i ove zime ostaje jedna od najpovoljnijih skijaških destinacija za Dalmatince, osobito za obitelji s djecom. Četveročlana obitelj može provesti pet dana na snijegu za oko 1000 eura, što uključuje hotelski smještaj s polupansionom te ski-passove za svih pet dana. U usporedbi s drugim popularnim zimskim odredištima, Kupres se ističe znatno nižim cijenama – iako je cijena ski-passa jednaka kao na Jahorini, smještaj, hrana i piće na Kupresu često su i do dvostruko jeftiniji.

Za pojedinačne posjetitelje računica je jednostavna: oko 30 eura dovoljno je odrasloj osobi za cijeli dan skijanja, jer ski-pass stoji 20 eura, dok se za desetak eura može pojesti obrok i nešto popiti.

Nakon početka drugog polugodišta obično su višednevni boravci Splićana rjeđi, no vikendi će i dalje biti izrazito posjećeni.

"Poznato je - čim sunce grane, Splićani dolaze, bez obzira na dan i doba dana", ističe Bagarić, dodajući da Adria Ski trenutačno raspolaže s četiri skijaške staze, dvjema školama skijanja te hotelskim i ugostiteljskim sadržajima prilagođenima obiteljima i rekreativcima.

Na Kupres se ide i ljeti

Iako je zimi najpoznatiji po skijanju, Kupres posljednjih godina sve snažnije privlači goste i sadržajima izvan skijaških staza, među kojima se posebno ističe jahanje. Prostrana visoravan, široke livade i šumski putovi idealni su za terenska jahanja, pa se sve veći broj posjetitelja odlučuje upravo za ovaj oblik aktivnog odmora, bilo kao dopunu skijaškom danu ili kao glavnu atrakciju boravka.

Na Kupresu i u njegovoj okolici djeluje nekoliko lokalnih rančeva i škola jahanja koje nude vođene ture s instruktorima, prilagođene i potpunim početnicima i iskusnijim jahačima, kao i programe za djecu. Jahanje kroz snježni ili zeleni krajolik visoravni mnogima je poseban doživljaj jer omogućuje sporiji, intimniji kontakt s prirodom, daleko od gužvi i žičara.

Upravo takva raznolikost ponude pokazuje da Kupres nije samo zimsko skijalište, nego destinacija koja tijekom cijele godine nudi aktivan, sadržajan i drugačiji boravak u prirodi.

