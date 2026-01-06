FOTO Kaos na putu prema Kupresu, Splićani zapeli u koloni dugoj 10 kilometara

Na cesti od Šujice prema Kupres formirala se ogromna kolona vozila, duga više od deset kilometara, piše Livno Online.

Kako se doznaje, velik broj turista jutros je krenuo prema skijalištu Adria Ski, a promet je zbog pojačanog priljeva vozila znatno usporen.

U koloni se uglavnom nalaze vozila hrvatskih registracijskih oznaka, pri čemu prevladavaju automobili sa splitskim tablicama, što upućuje na velik broj Splićana koji su odlučili vikend provesti na snijegu u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez u vožnji, osobito zbog zimskih uvjeta koji dodatno otežavaju promet na ovoj dionici.