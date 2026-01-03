Ovakvu situaciju u Splitu odavno nismo doživjeli… a šta ćemo sada?!

Kažu da je siječanj depresivan. Često dolazi kao naglo buđenje nakon blještavila prosinačkih svjetala. Skidaju se dekoracije s ulica i iz domova, nema više sjaja lampica i kuglica, kao ni gradskih događanja odnosno adventskih kućica, koncerata i druženja. Kao da se svi malo povuku u sebe. Uz prvi mjesec u godini često se veže osjećaj praznine ili blage potištenosti.

A ne treba ni naglašavati koliko sve to pojačaju kišni dani koji nam, barem u Dalmaciji, tek dolaze.

I upravo tada, kad se čini da je sve stalo, počinjemo primjećivati koliko je siječanj zapravo tih.

Nema žurbe, nema velikih planova ni euforije, samo dugi dani koji nas uče usporiti. Ta tišina mnogima je nelagodna, jer ostavlja prostor mislima koje smo tijekom prosinca lako prekrivali obavezama i svjetlucavim dekoracijama....Kao i dočekom Nove godine, vatrometom, pripremama kolača i raznih jela.

A provodili smo i neobično mnogo vremena u shopping centrima. Kupovalo se ‘kao ludo', osobito u posljednjim danima pred Božić.

Na Badnjak su trgovine radile do 16 ili 17 sati, pa se trčalo u posljednji trenutak po još jedan poklon, sitnicu, namirnicu, bilo što što je ‘još falilo’.

O tome su najbolje svjedočile fotografije snimljene na prilazima splitskim trgovačkim centrima i riječi u medijima poput ‘kolaps’, ‘ogromna gužva’, ‘ne idite ako ne morate’...

Uvlačili smo se u šljokice i razne svečane kombinacije upravo zbog dočeka Nove 2026. godine.

Euforija je trajala još koji dan, dva. A onda, kad se konačno odmorilo, sabralo dojmove i priznalo umor, mnogima je stigl ona poznata spoznaja ‘depresivnog mjeseca’. I kako je naš veliki Oliver opisao stihovima:

‘Ništa nova, ništa nova

Poslin fešte kisne vala’

S dolaskom kraćih dana i manjka svjetla mnogi osjete promjene u raspoloženju: umor, bezvoljnost, manjak energije. Nisu usamljen, riječ je o pojavi povezanoj sa sezonskim promjenama, koju stručnjaci nazivaju sezonskim afektivnim poremećajem, odnosno zimskom depresijom. Česta je mnogo više nego što se o njoj govori, a ljudi je nerijetko olako pripišu 'zgužvanom' životnom ritmu ili običnom umoru. Upravo zato vrijedi poslušati vlastito tijelo i glavu te na vrijeme uvesti male, zaštitne navike više kretanja, boravka na dnevnom svjetlu, razgovora, kako bismo spriječili da privremena tuga preraste u nešto teže.

Meteorolozi najavljuju kišu gotovo polovicu tjedna i sutra cijeli dan, a trgovački centri u Splitu neće raditi nekim nedjeljama, počevši već od sutra. Zatvoreni će biti Mall of Split, City Center One, Joker i Salona Mall.

Zanimljivo je i to da ove neradne nedjelje nisu samo slučajnost. One su rezultat izmjena 'Zakona o trgovini' koje su stupile na snagu lani. Prema tim izmjenama, trgovine u pravilu ne smiju raditi nedjeljom, ali trgovci imaju pravo sami odabrati najviše 16 nedjelja u godini tijekom kojih mogu biti otvoreni. To znači da većinu nedjelja u godini, kao i ovu pred nama , trgovine i veliki centri ostaju zatvoreni, a radne su samo one nedjelje koje su trgovci unaprijed odredili kao 'otvorene'.

Pred nama je i blagdan Sveta tri kralja, kada trgovine po zakonu također ne smiju raditi.

Od svih trgovina, sutra će raditi samo one s osnovnim prehrambenim artiklima:

SPAR

- Boškovićeva 24: 8 – 20 sati

Ribola

- Mosećka 93: 7 – 21 sat

- Gat Svetog Duje: 7 – 21 sat

- Vojka Krstulovića: 7 – 21 sat

Plodine

- Put Supavla 5: 7 – 22 sata

Tommy

-Slanice 3A: 7 – 21 sat

- Šibenska 9: 7 – 21 sat

- Miroslava Krleže 1: 7 – 21 sat

Što sada?!

Mnogi se pitaju: kamo sada, gdje provesti vrijeme, što raditi kad nema ni sunca ni kupovine kao izgovora za izlazak iz kuće? Možda je odgovor upravo u tome da nas siječanj lagano vraća onome što smo zaboravili, šetnjama po kiši, knjigama, razgovorima, ili jednostavno miru u vlastita četiri zida.

