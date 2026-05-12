Bačvice na korak do 1. HMNL! Splićani slavili u Kninu uz briljantnog Zeljkovića

Futsal klub Bačvice napravio je veliki korak prema plasmanu u 1. HMNL nakon što je u Kninu svladao izravnog konkurenta Kijevo Jako Sport rezultatom 5:3 u susretu trećeg kola Lige za popunu.

Splićani su tako stigli na prag plasmana u drugi razred hrvatskog futsala, a junak susreta bio je sjajni Josip Zeljković koji je postigao čak četiri pogotka.

Dvoboj u dvorani Lovre Monti dugo je bio izjednačen, a domaćin je prvi poveo u 9. minuti preko Danjela Kneževića. Ipak, vodstvo Kijeva trajalo je vrlo kratko jer je Zeljković već minutu kasnije iz kaznenog udarca izjednačio na 1:1.

Novi penal za Bačvice dosuđen je u 13. minuti nakon igranja rukom Džalta, a Zeljković je ponovno bio precizan za preokret i vodstvo gostiju 2:1. Do kraja prvog dijela Ćavar je povećao prednost na 3:1.

U nastavku susreta Bačvice su dodatno potvrdile dominaciju. Zeljković je u 31. i 33. minuti zabio još dva gola iz kaznenih udaraca s deset metara za velikih 5:1.

Kijevo je do kraja uspjelo tek ublažiti poraz pogocima Petra Kneževića i Palavre, no pobjeda Bačvica nije dolazila u pitanje.

Bačvice su do važne pobjede stigle unatoč izostancima nekoliko važnih igrača, među kojima su bili Gabrić i Krajina.

U posljednjem kolu Kijevo će u Splitu pokušati uzvratiti istom mjerom i eventualnom pobjedom izboriti plasman u 1. HMNL, no Bačvice sada imaju veliku prednost u utrci za promociju.