Grad Split oprostio se od mons. Drage Šimundže, uglednog svećenika, teologa, književnog kritičara i kulturnog djelatnika, koji je preminuo ostavivši dubok trag u duhovnom i kulturnom životu Splita i Hrvatske. Dr. Don Drago Šimundža bio je istaknuti svećenik i književnk, koji je doktorirao na pariškom sveučilištu Sorbona.

U objavi koju je uputio Grad Split izražena je “duboka i iskrena sućut” povodom smrti mons. Šimundže, dobitnika Nagrade Grada Splita za životno djelo za 2012. godinu.

Iz Grada Splita istaknuli su kako je mons. Drago Šimundža više od pola stoljeća djelovao kao profesor, prevoditelj, odgojitelj, urednik i pastoralni djelatnik, odgajajući generacije mladih te snažno obilježivši identitet suvremenog Splita.

Posebno su naglasili njegov doprinos teološkoj, obrazovnoj i kulturnoj misli hrvatskog društva, kao i važnost njegova djela “Bog u djelima hrvatskih pisaca”, koje se smatra trajnom vrijednošću hrvatske književne i teološke baštine.

Mons. Šimundža tijekom života primio je brojna priznanja, među kojima i Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića, dok mu je Nagrada Grada Splita za životno djelo dodijeljena za izniman doprinos na području duhovnosti, znanosti, obrazovanja i kulture.

“U ovim trenucima tuge, Grad Split izražava iskrenu sućut nadbiskupima, svećenicima i vjernicima Splitsko-makarske nadbiskupije, kao i njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali i poštovali”, poručili su iz Grada Splita.