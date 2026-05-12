Novi val internetskih prijevara u Dalmaciji: Građanima i tvrtki ukraden novac s računa

Splitsko-dalmatinska policija upozorila je građane na novi val računalnih prijevara nakon što je tijekom jučerašnjeg dana zaprimljeno više prijava građana i jedne tvrtke kojima je s bankovnih računa ukraden novac.

Prevaranti su koristili lažne SMS poruke, oglase i e-mailove kako bi građane naveli da sami upišu podatke svojih bankovnih kartica ili instaliraju sumnjive aplikacije.

U jednom slučaju oštećeni je prijavio da je na mobitel zaprimio poruku identičnu njegovu oglasu objavljenom kod internetskog oglašivača. U poruci se nalazila poveznica na koju je kliknuo, nakon čega je otvorio obrazac i upisao podatke o bankovnoj kartici radi navodne verifikacije računa. Ubrzo je shvatio da mu je s računa ukraden novac.

Policija je izvijestila i o slučaju u kojem je tvrtka zaprimila e-mail koji je izgledao kao službena poruka OTP banke. U poruci se tražilo ažuriranje aplikacije mobilnog bankarstva putem poveznice. Nakon što su zaposlenici to učinili, novac je skinut s računa tvrtke.

Još jedna oštećena osoba zaprimila je SMS poruku da će joj OTP GO aplikacija biti deaktivirana zbog isteka te da mora ažurirati podatke putem dostavljene poveznice. Nakon što je to učinila, ostala je bez novca na računu.

Iz policije pozivaju građane na dodatan oprez i podsjećaju da nikada ne dijele podatke o bankovnim računima, PIN-ove, autorizacijske kodove ni CVC brojeve kartica.

Građanima savjetuju i da ne klikaju na sumnjive poveznice, redovito ažuriraju uređaje te nikada ne instaliraju aplikacije poput AnyDeska ili sličnih programa koji omogućuju udaljeni pristup uređaju.

Posebno upozoravaju građane koji prodaju predmete putem interneta da kupcu za uplatu trebaju dati isključivo IBAN računa, a ne podatke kartice ili pristupne podatke mobilnom bankarstvu.

Policija naglašava da su edukacija i informiranje ključni za zaštitu od računalnih prijevara.