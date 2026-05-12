Mladi glazbenici i Simfonijski orkestar HNK Split zajedno na velikom koncertu

Glazbena škola Josipa Hatzea i Hrvatsko narodno kazalište Split u četvrtak, 14. svibnja, u HNK Split predstavljaju jedanaesto izdanje projekta “Filharmonija budućnosti”, koje će ove godine biti posvećeno španjolskoj glazbi, tradiciji i njezinu utjecaju na druge kulture i skladatelje.

Koncert počinje u 20 sati, a publiku očekuje raznolik program inspiriran plesom i mediteranskim glazbenim nasljeđem. Na repertoaru će se naći djela Isaaca Albéniza, Michelea Manganija, Bernarda Bautiste Monterdea, Emmanuela Séjournéa, Johna Ruttera, Manuela de Falle i Artura Márqueza.

Na pozornici će nastupiti zbor, orkestar i solisti Glazbene škole Josipa Hatzea uz Simfonijski orkestar HNK Split, pod ravnanjem španjolskog dirigenta Marcela Ortege i Martíja, višestruko nagrađivanog umjetnika koji je surađivao s brojnim europskim orkestrima i zborovima.

Kao solisti nastupit će učenici Glazbene škole Josipa Hatzea – klarinetist Baldo Šale, trubač Marin Goreta i udaraljkaš Luka Vukšić, mladi glazbenici koji su već ostvarili uspjehe na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Projekt “Filharmonija budućnosti” već godinama učenicima pruža priliku za nastupe u profesionalnom koncertnom okruženju i suradnju s umjetnicima međunarodne scene, povezujući glazbeno obrazovanje, koncertnu praksu i kulturni život Splita.

