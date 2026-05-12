75-godišnjak u Dalmaciji mislio da je zaradio 4800 eura, ostao bez životne ušteđevine

Policija u Vodicama zaprimila je kaznenu prijavu 75-godišnjaka koji je ostao bez čak 19 tisuća eura nakon internetske prijevare povezane s trgovanjem zlatom i dionicama.

Kako je izvijestila policija, muškarac je još u lipnju prošle godine stupio u kontakt s njemu nepoznatom osobom koja se predstavila kao predstavnik tvrtke za trgovanje zlatom i dionicama. Za ulaganje putem internetske platforme uplatio je 250 dolara.

No, prava prijevara uslijedila je mjesecima kasnije. Oštećeni je 22. travnja ove godine dobio obavijest da je navodno ostvario dobit od 4800 eura te da za isplatu “bonusa” mora instalirati aplikaciju na svoj mobitel.

Nakon što je otvorio aplikaciju i upisao tražene osobne podatke te podatke s bankovne kartice, s njegova računa ubrzo je skinuto 19 tisuća eura.

Kada je shvatio da je prevaren, slučaj je prijavio policiji.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policija nastavlja provoditi izvide radi njihova pronalaska.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu iznimno oprezni kod ulaganja u zlato, dionice i kriptovalute, osobito kada komunikacija ide preko telefona ili aplikacija.

Posebno upozoravaju građane da nepoznatim osobama nikada ne šalju osobne podatke, fotografije dokumenata ili podatke s bankovnih kartica.