Dramatična potjera kod Splita: Policajci uhvatili muškarca s više od kilograma heroina

Više od kilograma heroina pronašli su policijski službenici Policijske postaje Solin kod 49-godišnjaka u Mravincima, nakon što je pokušao pobjeći policiji na električnom romobilu.

Kako je izvijestila policija, događaj se odvio jučer oko podneva kada su policijski službenici, temeljem sumnje da muškarac posjeduje drogu, izdali naredbu za zaustavljanje.

Međutim, 49-godišnjak se oglušio na naredbu i pokušao pobjeći. Tijekom bijega odbacio je električni romobil, a pritom mu je ispala plastična vrećica u kojoj su se nalazila dva paketa oblijepljena smeđom ljepljivom trakom.

Policajci su ga ubrzo sustigli, savladali i uhitili, a tijekom postupanja uporabljena su sredstva prisile bez štetnih posljedica. Naknadnim vaganjem utvrđeno je da se u paketima nalazilo ukupno 1.054,1 grama heroina.

Policija sumnja da je drogu posjedovao radi daljnje preprodaje, zbog čega je protiv njega podnesena kaznena prijava za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Osumnjičeni je danas predan pritvorskom nadzorniku.