Stiže spas za Europu? Norveška nakon 28 godina otvara stara plinska polja: "Svaki dan nas pitaju možemo li isporučiti više plina"

Norveška je donijela jednu od najznačajnijih energetskih odluka posljednjih godina – ponovno će otvoriti tri velika plinska polja u Sjevernom moru koja su ugašena još 1998. godine. Vijest je posljednjih dana izazvala burne reakcije u skandinavskim medijima, od norveškog E24 do javnog servisa NRK, ali i žestoke kritike ekoloških organizacija i lijevih stranaka.

Riječ je o poljima Albuskjell, Vest Ekofisk i Tommeliten Gamma, smještenima u blizini golemog naftno-plinskog kompleksa Ekofisk. Norveška vlada odobrila je njihovu obnovu uz investiciju vrijednu oko 20 milijardi norveških kruna, a početak proizvodnje planiran je za 2028. godinu.

Norveški ministar energetike Terje Aasland poručio je da Oslo osjeća odgovornost prema Europi u vremenu geopolitičke nestabilnosti.

– Prije ruske invazije na Ukrajinu Europa je govorila kako treba smanjiti ovisnost o nafti i plinu. Danas nas gotovo svakodnevno pitaju možemo li isporučiti još više energije – izjavio je Aasland, prenose norveški i britanski mediji.

Norveška je posljednjih godina praktički preuzela ulogu glavnog opskrbljivača Europe plinom nakon drastičnog smanjenja ruskih isporuka. Danas pokriva približno trećinu europske potrošnje plina, a najveći kupci su Njemačka i Velika Britanija. (

Prema podacima koje prenose norveški mediji, tri ponovno aktivirana polja mogla bi sadržavati između 90 i 120 milijuna barela ekvivalenta nafte, uglavnom u obliku plina i kondenzata. Plin će se transportirati prema njemačkom Emdenu, dok će kondenzat završavati u britanskom Teessideu.

Nova energetska strategija Norveške

Norveška vlada istodobno planira dodatno proširenje istraživanja nafte i plina. Objavljeno je da će tijekom ove godine ponuditi čak 70 novih istražnih blokova, uključujući velik broj lokacija u Barentsovu moru unutar Arktičkog kruga.

Time Oslo jasno pokazuje da ne planira brzo odustati od fosilnih goriva, unatoč europskim klimatskim ciljevima i zelenoj tranziciji. Norveška državna energetska kompanija Equinor već je najavila milijardska ulaganja kako bi zadržala sadašnju razinu proizvodnje barem do 2035. godine.

Norveški portal E24 piše da je projekt moguć zahvaljujući novoj podmorskoj tehnologiji i postojećoj infrastrukturi u području Ekofiska, zbog čega eksploatacija danas postaje isplativa, iako je prije gotovo tri desetljeća ocijenjena preskupom.

Ekolozi bijesni: “Svijet ne treba nova plinska polja”

Odluka je izazvala snažan revolt ekoloških organizacija i norveške Socijalističke ljevice. Kritičari upozoravaju da se Europa udaljava od klimatskih ciljeva te tvrde da se ratovi i energetske krize koriste kao opravdanje za nastavak bušenja.

Norveška agencija za okoliš navodno je upozorila vladu na rizike novih istraživanja, osobito zbog približavanja obali i širenja aktivnosti prema Arktiku. Ipak, norveška vlada ostaje pri stavu da je riječ o pitanju energetske sigurnosti Europe.

– Živimo u vrlo nestabilnim vremenima – poručio je norveški premijer Jonas Gahr Støre predstavljajući odluku.