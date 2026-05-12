Split tuguje: U 44. godini preminuo poznati malonogometaš, oglasila se Udruga za mali nogomet Split

Tužna vijest potresla je splitsku malonogometnu zajednicu. Udruga za mali nogomet Split oprostila se od svog člana, prijatelja i suigrača koji je preminuo u 44. godini života.
“U 44. godini života napustio nas je naš član, prijatelj i suigrač. Iskrena sućut obitelji, prijateljima i suigračima”, objavljeno je na službenoj stranici Udruge za mali nogomet Split.
Podsjetimo, policija je ranije izvijestila o tragičnoj nesreći koja se dogodila u noći na 10. svibnja na Zlodrinoj poljani u Splitu.
Prema informacijama policije, muškarac je oko pola sata iza ponoći pao sa zida visine nekoliko metara te je smrtno stradao na mjestu događaja.
Na mjestu nesreće obavljen je očevid, a policija je utvrdila da nema elemenata kaznenog djela.
