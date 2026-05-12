Opasna invazivna riba širi se Jadranom, prve akcije uklanjanja provedene na Mljetu

U Nacionalnom parku Mljet provedene su prve terenske aktivnosti u sklopu projekta „Jačanje nacionalnih kapaciteta za kontrolu vatrenjače u Hrvatskoj”, usmjerene na uklanjanje invazivne vrste vatrenjače (Pterois miles).

Riječ je o grabežljivoj ribi koja se posljednjih godina ubrzano širi Sredozemljem, a stručnjaci upozoravaju kako njezina prisutnost može ozbiljno narušiti morski ekosustav. Vatrenjača predacijom nad domaćim vrstama utječe na hranidbene lance, smanjuje bioraznolikost i remeti prirodnu ravnotežu mora.

Nacionalni park Mljet odabran je kao ključno pilot-područje jer je upravo ondje dosad zabilježena najveća prisutnost ove invazivne vrste u Hrvatskoj.

Tijekom trodnevne akcije provedeno je probno uklanjanje vatrenjače uz sudjelovanje šest ronilaca, a izlovljene jedinke dostavljene su Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu radi daljnjih znanstvenih analiza.

Izlov se provodio isključivo ručnim alatom, odnosno havajskim kopljem bez mehanizma za okidanje, kako bi se omogućio selektivan izlov uz minimalan utjecaj na stanište i druge morske vrste.

Za potrebe akcije izrađena je i posebna prihvatna tuba za sigurno ubacivanje izlovljenih riba, čime se smanjuje rizik od ozljeda jer vatrenjača ima otrovne bodlje.

U provedbi aktivnosti sudjelovali su i partneri iz Javne ustanove Natura Jadera, Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije te Parka prirode Telašćica.

Nova probna akcija uklanjanja vatrenjače i trening djelatnika nastavit će se upravo na području Telašćice, gdje ova invazivna vrsta još nije brojna, ali stručnjaci upozoravaju da se njezino širenje Jadranom nastavlja.

Projekt provodi Udruga za zaštitu okoliša Hippocampus uz potporu IUCN Save Our Species kroz Fond Europske unije za brzi odgovor na invazivne strane vrste. Cilj projekta je osposobiti djelatnike zaštićenih područja za sigurno prepoznavanje i uklanjanje vatrenjače te prikupiti podatke za buduće nacionalne preporuke upravljanja invazivnim morskim vrstama.