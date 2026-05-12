Policija u Šibeniku uhvatila 25-godišnjaka s amfetaminom i marihuanom

Šibenska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik muškarca su uočili u nedjelju, 10. svibnja, oko 14 sati u Šibeniku, gdje se ponašao sumnjivo, zbog čega su pristupili postupanju.

Kod njega je tom prilikom pronađena i oduzeta jedna PVC vrećica ispunjena marihuanom bruto težine 4,9 grama te tri PVC smotuljka ispunjena amfetaminom ukupne bruto težine 47,7 grama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 25-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.