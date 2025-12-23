Close Menu

Opet gužva kroz Podstranu prema Splitu

Vozači, pripremite se na vrijeme ako planirate ovom cestom

U ranim popodnevnim satima utorka, stvorila se velika kolona vozila na prometnici kod Podstrane prema Splitu.

Božićni kaos u splitskim ulicama. Ako ne morate, ne sjedajte u auto...

Gužve su posljedica pojačanog blagdanskog prometa, jer mnogi Splićani i turisti žure u grad na kupovinu, obiteljska druženja i druge blagdanske aktivnosti.

- Iz smjera Grljevca usporeno se prometuje prema Splita - dojavljuju nam čitatelji.

Google Traffic se dobro crveni, stoga ako krećete prema Splitu samo strpljivo!

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1