Božićni kaos u splitskim ulicama. Ako ne morate, ne sjedajte u auto...

Blagdanska kupnja i ove je godine pretvorila prilaze splitskim trgovačkim centrima u pravu prometnu noćnu moru.

Već od ranih jutarnjih sati stvaraju se duge kolone vozila prema trima splitskim shopping centrima i drugim većim shopping-odredištima, a vozači strpljenje testiraju brzinom puževa.

Najkritičnije točke su pristupne ceste s obilaznice, Ulica Domovinskog rata te prilazi s područja Solina i Kaštela, kao i prilazne ceste trgovačkim centrima. Traženje slobodnog parkirnog mjesta dodatno produljuje vrijeme putovanja, pa se za nekoliko stotina metara nerijetko gubi i po pola sata.

Građani kažu kako su ovakve gužve već postale blagdanski 'standard'.

- Došli smo po par sitnica, a u koloni smo stajali više od 40 minuta. Ovo je ludilo - komentiraju vozači.

S obzirom na to da su pred nama posljednji dani prije Božića, očekuje se da će se gužve nastaviti i u narednim danima, osobito u večernjim satima.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, strpljenje...