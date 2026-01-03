Close Menu

Počeo snijeg u unutrašnjosti, DHMZ izdao upozorenje za Dalmaciju

Dalmacija će biti među pogođenijim područjima

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za nedjelju, 4. siječnja 2026., zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji će zahvatiti veći dio zemlje, a Dalmacija će biti među pogođenijim područjima.

U Splitskoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno obilnih pljuskova i grmljavine, osobito na južnom dijelu područja. Tijekom dana mjestimice se može očekivati više od 50 milimetara kiše, uz povećanu vjerojatnost grmljavinskog nevremena. Takvi uvjeti mogu dovesti do lokalnog poplavljivanja prometnica i imovine, a građanima se savjetuje oprez, osobito u prometu i pri boravku na otvorenom.

Slična situacija očekuje se i u Dubrovačkoj regiji, gdje je također izdano žuto upozorenje zbog obilne oborine. Postoji mogućnost kratkotrajnih poplava, otežanih uvjeta vožnje te povremenih prekida aktivnosti na otvorenom.

Najozbiljnije upozorenje u Dalmaciji odnosi se na Kninsku regiju, gdje je izdano narančasto upozorenje zbog obilne kiše. Prognozira se između 40 i 90 milimetara oborine, što nosi rizik od poplava, bujičnih voda te mogućih lokalnih poremećaja u opskrbi električnom energijom i drugim uslugama.

Iako se upozorenja odnose i na druge dijelove zemlje – snijeg u unutrašnjosti te jak vjetar na sjevernom Jadranu – u Dalmaciji će glavni problem biti obilna kiša, uz mogućnost pljuskova s grmljavinom i lokalnih poremećaja u svakodnevnim aktivnostima.

Građanima se preporučuje da tijekom cijelog dana prate vremenska upozorenja, prilagode planirane aktivnosti uvjetima na terenu te postupaju prema preporukama nadležnih službi, osobito u prometu i na područjima sklonima poplavama.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0