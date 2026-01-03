Počeo snijeg u unutrašnjosti, DHMZ izdao upozorenje za Dalmaciju

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za nedjelju, 4. siječnja 2026., zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji će zahvatiti veći dio zemlje, a Dalmacija će biti među pogođenijim područjima.

U Splitskoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno obilnih pljuskova i grmljavine, osobito na južnom dijelu područja. Tijekom dana mjestimice se može očekivati više od 50 milimetara kiše, uz povećanu vjerojatnost grmljavinskog nevremena. Takvi uvjeti mogu dovesti do lokalnog poplavljivanja prometnica i imovine, a građanima se savjetuje oprez, osobito u prometu i pri boravku na otvorenom.

Slična situacija očekuje se i u Dubrovačkoj regiji, gdje je također izdano žuto upozorenje zbog obilne oborine. Postoji mogućnost kratkotrajnih poplava, otežanih uvjeta vožnje te povremenih prekida aktivnosti na otvorenom.

Najozbiljnije upozorenje u Dalmaciji odnosi se na Kninsku regiju, gdje je izdano narančasto upozorenje zbog obilne kiše. Prognozira se između 40 i 90 milimetara oborine, što nosi rizik od poplava, bujičnih voda te mogućih lokalnih poremećaja u opskrbi električnom energijom i drugim uslugama.

Iako se upozorenja odnose i na druge dijelove zemlje – snijeg u unutrašnjosti te jak vjetar na sjevernom Jadranu – u Dalmaciji će glavni problem biti obilna kiša, uz mogućnost pljuskova s grmljavinom i lokalnih poremećaja u svakodnevnim aktivnostima.

Građanima se preporučuje da tijekom cijelog dana prate vremenska upozorenja, prilagode planirane aktivnosti uvjetima na terenu te postupaju prema preporukama nadležnih službi, osobito u prometu i na područjima sklonima poplavama.