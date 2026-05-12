“Svaku večer ista priča”: Buka i nered do 4 ujutro u centru Splita

Već više od mjesec dana u samom srcu Splita traje ono što mnogi stanovnici stare gradske jezgre nazivaju pravim noćnim ludilom. Iako kalendarski vrhunac turističke sezone još nije ni stigao, uske kamene ulice Dioklecijanove palače već svake večeri postaju pozornica glasnih zabava koje traju do ranih jutarnjih sati. Stanari se žale kako gotovo svaku noć buka, vika i pijani ispadi turista potraju sve do četiri sata ujutro, zbog čega je normalan život u centru grada postao gotovo nemoguć.

Prema riječima građana koji žive unutar stare gradske jezgre, situacija je ove godine počela znatno ranije nego inače. Već tijekom travnja i početkom svibnja gradske ulice pune su mladih turista koji nakon izlazaka ostaju sjediti po skalinama, trgovima i prolazima, pjevaju, viču... te često iza sebe ostavljaju nered. Mnogi stanari tvrde kako noćima ne mogu spavati.

Problem nije samo buka. Građani upozoravaju i na sve češće incidente povezane s alkoholom. Tijekom noći mogu se vidjeti grupe turista koje teturaju gradom, penju se po spomenicima i ulaze u privatne portune, a nerijetko dolazi i do sukoba među gostima.

Stanari traže više komunalnih redara i policijskih patrola tijekom noći, strože kazne za remećenje javnog reda i mira, ali i jasnu strategiju razvoja turizma koja bi zaštitila život lokalnog stanovništva.

„Turizam nam treba, od njega grad živi, ali ovo više nema veze s normalnim turizmom. Centar grada pretvara se u cjelonoćni party bez ikakvih pravila“, poručuju ogorčeni građani.

S dolaskom ljeta i još većeg broja gostiju mnogi strahuju da je ovo tek početak problema koji će u narednim mjesecima dodatno eskalirati. Dok turisti uživaju u noćnom životu Splita, stanovnici stare jezgre pitaju se koliko dugo će još moći izdržati neprospavane noći i život u gradu koji, kako kažu, sve više postaje kulisa za zabavu, a sve manje mjesto za normalan život.