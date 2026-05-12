Hrvatsko plemstvo se okupilo u Zadru: Potomkinja stare splitske plemićke obitelji primljena u HPZ

U Kneževoj palači u Zadru u subotu, 9. svibnja 2026. godine, održana je izborna skupština Velikog plemićkog vijeća Hrvatskog plemićkog zbora pod pokroviteljstvom zadarskog gradonačelnika Šime Erlića.

Sjednica je započela izvođenjem hrvatske himne i minutom šutnje za sve hrvatske branitelje, kao i za sve one koji su kroz povijest položili život za Hrvatsku. Nakon toga predsjednik Branko pl. Cindro pozdravio je nazočne i otvorio radni dio sjednice.

Pročitana su izvješća o radu Zbora tijekom protekle godine, a sva su jednoglasno prihvaćena. Nakon kraćeg glazbenog predaha predavanje je održao Mladen Stojić iz Herald Arta, koji se bavi izradom i kreiranjem obiteljskih grbova.

Branko pl. Cindro potom je iznio sjećanja na prvu javnu sjednicu Hrvatskog plemićkog zbora održanu 1996. godine u Ninu, uz prikazivanje fotografija na projekcijskim slajdovima.

Nakon toga pristupilo se glasovanju o razrješenju dosadašnjih dužnosnika i izboru novih. Za predsjednika je ponovno izabran Branko pl. Cindro, za prvu potpredsjednicu Petra pl. Maroja, dok je za drugog potpredsjednika izabran Nikša pl. Kuščić. Plemićki stol pritom je osvježen novim članovima.

Novi članovi

Nakon završetka radnog dijela i kraće stanke uslijedio je prijem novih članova. U članstvo je primljena Leona pl. Grisogono, čija obitelj pripada splitskom praplemstvu, a čiji je otac Milo pl. Grisogono malteški vitez.

Primljeni su i Marcos, Marco, Alejandro i Paola pl. Cicarelli, podrijetlom s otoka Brača, koji danas žive u Čileu, dok Alejandro živi u Valenciji. Istaknuto je kako je njihovom pretku plemstvo dodijelio bosanski kralj Tvrtko II. Kotromanić još 1408. godine. Kao bosanski velmoža obnašao je dužnost peharnika na bosanskom dvoru sve do pada Bosne i Hercegovine, nakon čega njihov predak Nikola Kukretić, odnosno Čikarelović, dolazi na Brač i biva primljen u bračko plemstvo.

U članstvo je primljena i Vesna pl. Vusio, također iz bračke plemićke obitelji, dok je status pridružene članice dobila Lana Biondić, koja po baki potječe iz plemićke obitelji conte Damiani de Vergada.

Skupština je završila zajedničkim ručkom u obližnjem restoranu i druženjem koje je potrajalo do kasnih poslijepodnevnih sati.