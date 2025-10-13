Ovako se Split oprostio od Halida. Fotogalerija govori više od tisuću riječi

Split se u nedjelju oprostio od Halida Bešlića, ostavljajući iza sebe tugu i sjećanja koja će trajati
Bešlagić u suzama, komentirao okupljanje na Pjaci: "Kada te Split zavoli, zavoli te za vječnost — i to znači da si poseban"
Pjaca je bila ispunjena ljudima svih generacija, a atmosfera je bila emotivna, puna poštovanja i sjećanja na sve trenutke koje je Halid podijelio sa svojim sugrađanima. Cvijeće, svijeće i osobne poruke preplavile su mjesto ispraćaja, stvarajući dirljiv prizor zajedništva i tuge.
Pogledajte mnoštvo Splićana koje se okupilo na Pjaci, uglas su pjevali Halidove najveće hitove
Koliko je Halid Bešlić bio voljen i poštovan, kao pjevač i čovjek, govori činjenica kako se na cijelom Balkanu, a i šire ljudi okupljaju na trgovima, točno u 17 sati kako bi pjesmom odali počast ovoj istinskoj glazbenoj legendi.
"Taman, taman", "Miljacka", "Prvi poljubac", samo su neki od hitova koji su se orili Pjacom, a okupljeni obožavatelji sa suzom u oku ispratili Halida Bešlića na njegov vječni počinak.
Fotogaleriju naše Đurđice Čavke pogledajte u nastavku: