Bešlagić u suzama, komentirao okupljanje na Pjaci: "Kada te Split zavoli, zavoli te za vječnost — i to znači da si poseban"

Nedjeljno poslijepodne u Splitu obilježila je emocija. Na središnjem trgu — Pjaci — okupili su se brojni građani, od najmlađih do najstarijih, kako bi u tišini i pjesmi odali počast Halidu Bešliću, legendi čiji je glas bio “utjeha, snaga i ponos mnogih generacija”.

Halidove pjesme, kako su kazali okupljeni, nisu bile samo note, nego uspomene utkane u živote mnogih ljudi. Uz zvuke njegovih najvećih hitova, Split se oprostio od pjevača čije je stvaralaštvo ostavilo neizbrisiv trag u regionalnoj glazbi.

"Ovo je lavina emocija" — dirljive riječi Enisa Bešlagića

Slični skupovi održani su diljem regije, a na zajedništvo i emocije koje su se protekle kroz gradove osvrnuo se i bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić.

U emotivnoj objavi zahvalio se svima koji su sudjelovali u oproštaju:

“Želim se svima zahvaliti na organizaciji. Iz srca je to izašlo. Mislim da ovo ništa ne bi bilo moguće bez vas koji Halida doživljavate svojim. Trebalo je samo malo potaknuti ljude da se desi ova emocija, ove prekrasne slike, da cijeli svijet vidi kako poštujemo i cijenimo dobrotu.”

Bešlagić je istaknuo kako je ovo trenutak katarze i jedinstva u vremenu podjela, naglašavajući:

“Ja sam samo malo gurnuo grudu snijega koja se pretvorila u lavinu emocija. Mislim da smo Halida ispratili na najljepši način.”

“Hvala, Splite moj” — emocije s Pjace obišle svijet

Tijekom večeri Enis Bešlagić je na svome Instagramu podijelio dio atmosfere sa splitske Pjace, uz poruku: “Hvala, Splite moj”.

Objava je u samo nekoliko sati prikupila više od 13.000 lajkova, a komentari su bili prepuni ljubavi i zahvalnosti.

Jedan od njih posebno se istaknuo:

“Kada te Split zavoli, zavoli te za vječnost — i to znači da si poseban.”

Ovaj spontani i emotivni skup još jednom je pokazao da pjesma i emocija povezuju ljude jače od svega. Split je sinoć disao jednim srcem — za Halida.

