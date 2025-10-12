Splićani se okupili na Pjaci u znak sjećanja na Halida Bešlića

Danas u 17 sati na splitskoj Pjaci okupilo se više stotina građana kako bi odali počast Halidu Bešliću, legendarnom pjevaču koji je preminuo 8. listopada.

Halid Bešlić bio je jedan od najomiljenijih pjevača s prostora bivše Jugoslavije, a njegova glazba nadilazila je generacije, granice i žanrove. Splićani su, baš kao i mnogi diljem regije, prepoznali duboku povezanost koju su s njim imali kroz njegove bezvremenske hitove poput "Miljacke", "Romanije", "Ja bez tebe ne mogu da živim" i mnogih drugih.

Na Pjaci su se mogli vidjeti ljudi svih dobi – od onih koji su uz Halidovu glazbu odrastali, do mladih koji su njegovu karizmu i emociju otkrili u novije vrijeme. Cijela Pjaca uglas je pjevala njegove hitove.

Split nije jedini grad u kojem se građani spontano okupljaju kako bi odali počast Halidu Bešliću. Slična okupljanja zabilježena su i u Sarajevu, Zagrebu, Mostaru i brojnim drugim mjestima. Društvene mreže preplavljene su porukama sućuti, uspomenama i snimkama koncerata, a mnogi glazbenici i javne osobe iz cijele regije istaknuli su koliko je Bešlić značio ne samo glazbenoj sceni, već i ljudima.

Halid Bešlić ostat će upamćen kao čovjek čije su pjesme bile most između ljudi, vremena i prostora – i kao umjetnik koji je ostavio neizbrisiv trag u srcima milijuna.