Pogledajte mnoštvo Splićana koje se okupilo na Pjaci, uglas su pjevali Halidove najveće hitove

Splićani su se danas okupili kako bi u tišini i pjesmi odali počast legendi narodne muzike Halidu Bešliću, čiji je glas bio utjeha, snaga i ponos mnogih generacija. Ljubitelji Halidovog opusa okupili su se na Pjaci gdje su pjesmom i emocijama obilježili njegov doprinos domaćoj glazbi. Na Pjaci se okupilo i staro i mlado te su pjevali srcem jer Halidove pjesme nisu samo note - one su uspomene utkane u svaki kutak svijeta. Koliko je Halid Bešlić bio voljen i poštovan, kao pjevač i čovjek, govori činjenica kako se na cijelom Balkanu, a i šire ljudi okupljaju na trgovima, točno u 17 sati kako bi pjesmom odali počast ovoj istinskoj glazbenoj legendi.

Sve je počelo u podne kad su se obožavatelji okupili u Halidovom rodnom mjestu - pored Knežak izvora kojeg je Halid otpjevao u svojoj Romaniji.

U Sarajevu je okupljanje počelo ispred Vječne vatre te u mnogim bosanskohercegovačkim gradovima gdje su izvođeni bezvremenski hitovi pjevača koji je bio simbol jedne ere.

Na početku okupljanja u Splitu organizatori su s par prigodnih riječi zahvalili svima koji su došli pjesmom ispratiti ovu glazbenu legendu te minutom šutnje odali mu počast.

"Taman, taman", "Miljacka", "Prvi poljubac", samo su neki od hitova koji su se orili Pjacom, a okupljeni obožavatelji sa suzom u oku ispratili Halida Bešlića na njegov vječni počinak.

Njegov glas i dalje će živjeti među nama, istaknuli su okupljeni, u svakom osmijehu i stihu koji će nas pratiti kroz život.