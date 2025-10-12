Close Menu

Pogledajte mnoštvo Splićana koje se okupilo na Pjaci, uglas su pjevali Halidove najveće hitove

Brojni obožavatelji Halida Bešlića stigli su u centar Splita

Splićani su se danas okupili kako bi u tišini i pjesmi odali počast legendi narodne muzike Halidu Bešliću, čiji je glas bio utjeha, snaga i ponos mnogih generacija. Ljubitelji Halidovog opusa okupili su se na Pjaci gdje su pjesmom i emocijama obilježili njegov doprinos domaćoj glazbi. Na Pjaci se okupilo i staro i mlado te su pjevali srcem jer Halidove pjesme nisu samo note - one su uspomene utkane u svaki kutak svijeta. Koliko je Halid Bešlić bio voljen i poštovan, kao pjevač i čovjek, govori činjenica kako se na cijelom Balkanu, a i šire ljudi okupljaju na trgovima, točno u 17 sati kako bi pjesmom odali počast ovoj istinskoj glazbenoj legendi.

Sve je počelo u podne kad su se obožavatelji okupili u Halidovom rodnom mjestu - pored Knežak izvora kojeg je Halid otpjevao u svojoj Romaniji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Sarajevu je okupljanje počelo ispred Vječne vatre te u mnogim bosanskohercegovačkim gradovima gdje su izvođeni bezvremenski hitovi pjevača koji je bio simbol jedne ere.

Na početku okupljanja u Splitu organizatori su s par prigodnih riječi zahvalili svima koji su došli pjesmom ispratiti ovu glazbenu legendu te minutom šutnje odali mu počast.

halid pjaca foto djurda 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

"Taman, taman", "Miljacka", "Prvi poljubac", samo su neki od hitova koji su se orili Pjacom, a okupljeni obožavatelji sa suzom u oku ispratili Halida Bešlića na njegov vječni počinak.

Njegov glas i dalje će živjeti među nama, istaknuli su okupljeni, u svakom osmijehu i stihu koji će nas pratiti kroz život.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
7
Mad
4