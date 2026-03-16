Ovako će izgledati novi ulaz u Split

Planirani novi most preko kaštelanskog zaljeva spajat će Kaštel Sućurac s Kopilicom u Splitu. Sa kaštelanske strane, pretpostavka je da će most izlaziti negdje oko Metroa i Crodux pumpe, dok će se sa splitske strane spuštati na Put Stinica, u blizini Hrvatske pošte i Konzuma.

Kako bi promet bio učinkovit, projekt predviđa nadvožnjak i prometne rampe koje će promet preusmjeravati na Dubrovačku ulicu i Ulicu Domovinskog rata, ulice koje već sada često doživljavaju gužve.

Most će služiti kao alternativa izlazu na Dugopolje, a većina vozača s A1 prema Splitu, prema projekcijama prometnog stručnjaka, koristiće izlaz Vučevica preko tunela Kozjak i Kaštela. Navigacija će im ponuditi najkraću rutu preko Kaštela, čime će most postati ključna prometna veza između Kaštela i Splita.

Ako već niste, pogledajte kako bi most trebao izgledati i gdje će izlazit. Projekt obećava da će promijeniti prometnu sliku Splita, ali ostaje pitanje hoće li gužve biti stvarno rasterećene ili samo premještene na druge gradske ulice.